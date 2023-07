Estela fica com o padre Pedro em Mulheres Apaixonadas?

Sozinha, com o padre Pedro ou outra pessoa: relembre com quem Estela fica no final de Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Interpretada por Lavínia Vlasak, Estela pode ter o que e quem quiser na novela Mulheres Apaixonadas. Bonita, rica e influente, ela tem o mundo aos seus pés. No entanto, a socialite se apaixona por uma figura que está totalmente fora de seu alcance: um padre. Durante toda a trama de Manoel Carlos, a personagem não deixa de lado seu amor por Pedro (Nicola Siri). Será que ela fica com ele ou termina a trama sozinha? Relembre!

Qual o final de Estela e padre Pedro em Mulheres Apaixonadas?

Estela e Pedro terminam a novela Mulheres Apaixonadas juntos, mas demora muito para que isso aconteça na trama. Ao longo da história, o casal vive um romance proibido e o padre se nega a desobedecer seus votos de castidade. No entanto, Estela não desiste de seu grande amor e ganha o coração do religioso no final.

A história de amor de Estela e Pedro ganha espaço logo no começo da novela. Ela encontra o padre no casamento de Marina (Paloma Duarte) e Diogo (Rodrigo Santoro) e relembra que foi apaixonada por ele quando criança, depois de sua primeira comunhão.

Agora adulta e divorciada de um rico norte-americano, sua paixão por Pedro é despertada novamente. Porém, o padre se nega a ter qualquer coisa com a ricaça. As negativas de Pedro não fazem com que o amor de Estela diminua ou ela se afaste do padre. Pelo contrário, ela sempre encontra o religioso e deixa claro o quanto gosta dele.

Com o andamento dos capítulos, Estela e Pedro passam a se aproximar na trama e o padre cria ainda mais carinho pela socialite quando ela salva o sítio em que ele realiza seus trabalhos sociais,. No entanto, ele deixa claro para ela que apesar do gesto carinhoso, ela não ganhará nenhuma recompensa "amorosa" dele pela atitude.

Com o tempo, o padre fica indeciso sobre o caminho que deve seguir, mas não trai seus votos. No entanto, nos capítulos finais de Mulheres Apaixonadas, ele resolve se render ao amor. No capítulo 196 da exibição original, Pedro abandona a batina para poder ficar com Estela.

Quando foi exibida pela primeira vez, em 2003, a paixão de Estela e Pedro não agradou parte do público, por conta do galã italiano ser padre e ter voto de celibato. No entanto, ao longo da trama de Manoel Carlos, o casal acabou se tornando querido entre os telespectadores.

Em entrevista ao extinto Video Show, em 2017, o ator Nicola Siri contou sobre comentários que recebia na rua enquanto estrelava a trama. "No começo, lembro perfeitamente que as velhinhas na igreja quase me bateram e falavam: 'você não tem que ceder, não pode. É padre, está louco'. Mas a novela indo para frente e a Estela mudando por dentro, no finalzinho todas falavam: 'ah mas é tão bonito o amor de vocês", comentou.

Veja também - Sem César, qual o final de Laura em Mulheres Apaixonadas?

Qual é a música tema da Estela e o padre Pedro?

A música que embalava o romance de Estela e o padre Pedro na novela Mulheres Apaixonadas era "Imbranato", do cantor e compositor italiano Tiziano Ferro. A canção até hoje é ligada ao casal e fez parte do volume 1 da trilha sonora da trama de Manoel Carlos.

As canções nacionais e internacionais que fizeram parte dos dois CDs de Mulheres Apaixonadas foram um enorme sucesso na época do folhetim e venderam um milhão de cópias, segundo dados da Globo.

Na parte nacional do CD, estavam as músicas: Pela Luz dos Olhos Teus, Velha Infância, Eu e a Brisa, Eu Sou Assim, Amor em Paz, Luxo Pesado, Preciso Aprender a Ser Só, Todo Errado, Você, Não Sei Como Foi, Onde Anda Você, Meditação, Não Tem Solução, Bossa Nova, Amor Maior, Mais Uma Vez, Dois Rios, Incondicionalmente, Serenata ao Luar, Alguém Como Tu, De Bem Com a Vida e As Rosas Não Falam.

Na trilha internacional, o público encontrou: Don’t Know Why, Disease, I’m With You, Nothing at All, You Belong to Me, Vivir Sin Aire, Misunderstood, Sexed Up, Imbranato, The Way You Look Tonight, Noche de Ronda, Te Dejo Madrid, Hurt You So Bad, I’ve Got You Under My Skin, La Vie en Rose, They Can’t Take that Away from Me, Tell Me About It, Fly Me To The Moon e Dreams.

Ouça Imbranato, o tema de Estela e o padre Pedro:

Leia também - Quando descobrem que Salete é filha de Téo em Mulheres Apaixonadas?