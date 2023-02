Quem é Lea Maria, comediante alemã que faz sucesso no Brasil

Lea Maria, de 27 anos, ficou bastante conhecida na web em 2021, quando começou a publicar vídeos falando sobre peculiaridades da cultura brasileira. Com o sucesso na internet, a humorista alemã montou seu próprio show de stand-up e rodou o país com as apresentações.

Quem é a comediante Lea Maria?

Lea Maria é uma alemã que mora no Brasil desde 2017, mas foi em 2021 que Lea começou a viralizar com seus vídeos nas redes sociais.

Uma de suas publicações de maior sucesso é uma postagem na qual ela fala sobre costumes paulistanos e questiona algumas gírias. "13 milhões de pessoas em São Paulo e todo mundo tá com pressa. Por que não saem mais cedo? Por que o cachorro quente aqui tem mais ingredientes do que em uma sopa? Meu amigo diz que vai no meu show pra 'rachar o bico'. Será que isso dói?", diz no vídeo.

Antes de se mudar para o Brasil, Lea Maria estudou antropologia e já fazia shows stand-up em inglês e alemão. Ela também é envolvida na causa do consumo consciente, veganismo e estilo de vida minimalista.

Com a Bad Trip Stand Up Comedy, a alemã já visitou vários lugares do Brasil. O novo show da humorista tem datas marcadas em Jundiai (SP), Sorocaba (SP) e Rio de Janeiro nos próximos meses.

Ela também publica trechos de alguns de seus shows. Em outro vídeo, a loira fala sobre a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 por 7x1. Em tom bem humorado, a comediante afirma que os brasileiros não superaram a partida até hoje e não podem ver o país alemão perdendo um campeonato pois dizem que se trata de carma. A humorista também zoa a gíria "mó cota", utilizada principalmente por paulistanos para se referir a um longo período de tempo

