Quem são as rainhas das escolas de samba do Rio 2023?

As escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro vão brilhar na Sapucaí nos dias 19 e 20 de fevereiro. Com os desfiles cada vez mais próximos, as rainhas de baterias e os demais carnavalescos se preparam para manter o samba no pé. Muitas das representantes de cada escola são cantoras, atrizes ou influenciadoras digitais convidadas para fazer parte da folia. Veja quem são elas.

O desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecem nos dias 19 (domingo) e 20 de fevereiro (segunda-feira) na Marquês de Sapucaí. Seis escolas se apresentam no primeiro dia, enquanto a outra metade entra na avenida no dia seguinte.

Quando vai ser o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro?

Algumas escolas de samba tem como rainhas de bateria mulheres famosas, como Sabrina Sato pela Vila Isabel, Paolla Oliveira na Grande Rio e Viviane Araújo no Salgueiro.

Império Serrano

A rainha da Império Serrano é a atriz Quitéria Chagas, de 42 anos. Ela já esteve em alguns projetos da Globo, incluindo O Clone (2001), Páginas da Vida (2006), A Grande Família (2008) e Zorra Total (2013). Ela também já foi rainha de bateria da escola paulista Águia de Ouro.

Acadêmicos do Grande Rio

Paolla Oliveira, 40, segue como rainha de bateria da Grande Rio, campeã do Carnaval 2022. A atriz é mais conhecida por seus trabalhos na Globo - recentemente ela protagonizou Cara e Coragem (2021), novela das 19h. Hoje, ela namora o cantor de pagode Diogo Nogueira.

Mocidade Independente de Padre Miguel

A rainha da escola Padre Miguel é Giovana Angélica, 36, que se mantém no cargo desde 2020. Ela bacharel em turismo e se divide entre o Brasil e Nova York. Gracyanne Barbosa chegou a ser cogitada para assumir o cargo neste ano, mas a negociação acabou não dando certo.

Unidos da Tijuca

A cantora Lexa, 27, é a rainha da Unidos da Tijuca neste ano. Anteriormente, ela já desfilou pela Unidos de Vila Isabel, Unidos de Bangu e Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela é mais conhecida pelos hits 'Sapequinha' e 'Chama Ela'. A famosa é casada com o cantor Mc Guimê, que está no BBB 23.

Acadêmicos do Salgueiro

Viviane Araújo, 47, posto que ocupa desde 2008. Ela também já desfilou pelas escolas Vila Isabel, Beija Flor De Nilópolis, Mocidade Independente De Padre Miguel, entre outras. A atriz se tornou mãe recentemente - seu primeiro filho, Joaquim, nasceu em setembro de 2022.

Mangueira

O posto de rainha de bateria da Mangueira é, desde 2014, de Evelyn Bastos, 29. Ela é filha de Valéria Batos, que ocupou o mesmo cargo na escola de samba entre 1987 e 1989. A musa também é presidente da organização Mangueira do Amanhã, escola de samba mirim da organização.

Paraíso do Tuiuti

Mayara Lima, 26, fará sua estreia como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti neste ano. A passista, que desfila pela escola há 11 anos, viralizou nas redes sociais ano passado após encantar os internautas com seu samba no pé. Ela assumiu o posto após Thay Magalhães deixar o posto.

Portela

Bianca Monteiro, 34, é rainha de bateria da Portela desde 2017, uma das mais tradicionais escolas cariocas. A passista já havia participado de dezenas de desfiles pela escola até ser coroada há 6 anos. Ela também é CEO da oficina de artes Paulo da Portela.

Unidos de Vila Isabel

Sabrina Sato, 41, segue no posto de rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel. Uma das mais famosas a ocupar o posto, a apresentadora e ex-BBB também é considerada um ícone fashion brasileiro. Em São Paulo, a global desfile pela Gaviões de Fiel.

Imperatriz Leopoldinense

Maria Mariá, 20, assume o cargo de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense após a saída da cantora Iza. Moradora do Complexo do Alemão, ela participa dos desfiles da escola desde que era criança ainda na ala mirim. Depois, passou para a ala das passistas até alcançar o posto mais cobiçado.

Beija-Flor de Nilópolis

Depois de 20 anos de reinado de Raíssa Oliveira, quem vai substituí-la será Lorena Raissa, de apenas 15 anos de idade. Ela venceu um concurso promovido pela escola para escolher quem ocuparia o posto deixado pela veterana e agora guiará a Beija-Flor pelos próximos dez anos.

Unidos do Viradouro

Erika Januza, 37, segue pelo segundo ano consecutivo como rainha da Unidos do Viradouro. A atriz e modelo também é conhecida por trabalhos na Globo - no ano passado, ela foi uma das participantes do The Masked Singer Brasil. Ela também interpretou Laila em Verdades Secretas II (2021).

Qual o ordem do desfile das escolas de samba?

Seis escolas entram na Sapucaí no domingo, 19, e outras seis na segunda-feira, 20. A ordem do desfile foi sorteada em julho de 2022.

Domingo, 19 de fevereiro

1ª - Império Serrano

2ª - Acadêmicos do Grande Rio

3ª -Mocidade Indep. de Padre Miguel

4ª - Unidos da Tijuca

5ª - Acadêmicos do Salgueiro

6ª - Estação Primeira de Mangueira

Segunda, 20 de fevereiro

1ª - Paraíso do Tuiuti

2ª - Portela

3ª - Unidos de Vila Isabel

4ª - Imperatriz Leopoldinense

5ª - Beija-Flor de Nilópolis

6ª - Unidos do Viradouro

