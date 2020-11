Letícia Spiller revela mentira que contou para Xuxa quando era Paquita

Letícia Spiller foi parar na lista de assuntos mais pesquisados no Google, nesta sexta-feira (27). Isso porque uma mentira que contou para Xuxa quando era Paquita voltou a circular na web. A atriz fez a revelação ao participar do programa “Que História É Essa, Porchat?“, do GNT, em dezembro do ano passado.

Qual foi a mentira da Letícia Spiller?

A famosa tinha 15 anos quando entrou para o grupo de Paquitas, em 1989. Queria se livrar de uma viagem internacional a trabalho e resolveu inventar uma desculpa para a ex-chefe, Xuxa.

“Quando eu entrei no trabalho, não fazia ideia do quanto eu ia ter que trabalhar. Eu tinha paixão por teatro, eu queria ser atriz, eu entrei nesse trabalho porque eu queria me virar para pagar meus cursos sozinha, sem depender da minha mãe ou do meu pai”, recordou. “Tinha asma e bronquite alérgica desde criança, e nessa época eu ainda tinha algumas crises. Eu fazia tudo para ficar um tempo em casa ou ficar fazendo teatro com a galera e eu não ia poder fazer a peça junto com eles porque eu ia ter que ir para o México, com a Xuxa.”

Então, Letícia mentiu que não seria bom para a sua saúde ir ao outro país por conta da altitude. Nesse momento, o apresentador Fábio Porchat brincou sobre o assunto. “Tudo que o Brasil queria era ir para o México com a Xuxa e ela queria ficar aqui fazendo teatro.” E ela concordou: “Não faz, a pessoa podia ter conhecido o México. Não fui até hoje.”

A mentira deu certo, mas Letícia recebeu uma vista inesperada. “Daí estou eu lá com a minha mãe em casa, toca a campainha. Quem era? Xuxa e Marlene (Mattos) foram me fazer uma visita para ver se eu estava bem. Ficamos lá, conversando.”

Três décadas depois, aproveitou para pedir desculpas. “Fingi uma falta de ar. Xuxa, me perdoa. Ela sabe que eu a amo demais.”

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=A5gEjc_VmcQ