Lindsay Lohan tem irmã gêmea na vida real?

Clássico do final dos anos 90 tornou a atriz uma das queridinhas de Hollywood

Desde que Operação Cupido foi lançado, em 1998, muita gente se questiona se Lindsay Lohan tem irmã gêmea. No longa, a atriz interpretou as personagens Hallie e Annie, duas gêmeas que foram separadas na maternidade mas se encontram por uma acaso durante uma acampamento de verão. Para que o longa fosse produzido, a Disney usou alguns recursos especiais para que a famosa conseguisse viver ambas as garotas.

Quem é a irmã gêmea de Lindsay Lohan do filme?

Você nunca imaginaria que Lindsay Lohan não tem uma gêmea da vida real depois de assisti-la no sucesso de 1998, Operação Cúpido. No filme, a atriz interpretou habilmente os papéis de Hallie e Annie, colegas de acampamento pré-adolescentes que descobrem que são de fato gêmeas idênticas.

Então, como Lohan, que tinha apenas 12 anos na época, conseguiu? Com uma pequena ajuda da magia da tecnologia e um dublê de corpo, simples assim.

A sósia Erin Mackey foi a escolhida. Ambas as meninas tinham cabelos ruivos, a mesma idade e aproximadamente a mesma altura.

Conforme divulgado pela própria Disney, cada cena era gravada mais de uma vez. Lindsay fazia uma parte com a dublê e depois regravava tudo de novo interpretando a outra irmã. Para ajudá-la durante as cenas, a atriz tinha um fone de ouvido bastante discreto que repetia as falas da irmã gêmea, para que ficasse mais natural e sem tantos cortes artificiais.

“Fazíamos quase tudo duas vezes para que pudéssemos ter as cenas com as gêmeas. Apesar de trabalhoso, ficamos todos muito amigos porque passávamos horas no set esperando tudo ficar pronto”, contou a atriz Lisa Ann Walter, intérprete de Chassy, à revista americana Today.

Leia também:

Meninas Malvadas: veja como está o elenco 16 anos depois

Filme De Repente 30: como está o elenco hoje, 18 anos depois

Carreira da atriz

Esse foi o primeiro papel de Lindsay Lohan no cinema, que lhe rendeu projeção mundial. A atriz logo se tornou uma das queridinhas da Hollywood e protagonizou outros longas-metragens, como Sexta-Feira Muito Louca (2003), Confissões de uma adolescente (2004) e o sucesso Meninas Malvadas (2004).

Lindsay seguiu atuando em dezenas de filmes voltados ao público teen até os anos 2010, quando começou a ter problemas com dependência química e também com a justiça. A atriz foi presa pela primeira vez em 2007, após ser pega pela polícia sob efeitos de álcool, cocaína e sem carteira de habilitação.

Em 2010, voltou a ser presa por 90 dias após faltar nas aulas semanas de seu processo de reabilitação. Lohan também já foi detida outras vezes por por não cumprir suas obrigações nos serviços comunitários e após ter a condicional infringida por terem detectado drogas em seu organismo.

As diversas detenções de Lindsay e o problema constante com drogas e álcool forçaram a atriz a fazer uma pausa na carreira. No entanto, a famosa voltou aos estúdios de gravação neste ano, em um novo filme de Natal produzido pela Netflix.

Quando será lançado o novo filme de Lindsay Lohan?

O novo filme de Lindsay Lohan, chamado 'Uma Queridinha de Natal', estreia hoje, 10 de novembro, na Netflix. Seu último trabalho havia sido em 2019, quando esteve no longa-metragem de terror 'Entre as Sombras'.

Na nova comédia romântica natalina da plataforma de streaming, Lindsay interpreta Sierra Belmont, herdeira de um magnata do ramo hoteleiro que sofre um acidente após cair de uma montanha congelada e perde a memória.

Sem lembranças de quem realmente é, ela passa a se chamar Sarah após ser resgatada por Jake Russell (Chord Overstreet), dono de uma das pousadas próximas às montanhas e que está passando por um período de dificuldades financeiras.

O rapaz tem uma filha, Avy (Olivia Perez), e cria a menina sozinho após a morte de sua esposa há dois anos. Apesar de ainda se sentir fechado para um novo relacionamento, a chegada de Sierra/Sarah lhe traz uma nova perspectiva.

O filme já está disponível para os assinantes da Netflix. Quem tiver uma conta na plataforma de straming só precisa acessar a aba de "lançamentos" ou procurar pelo título na aba de busca.

Assista ao trailer de Uma Queridinha de Natal com Lindsay Lohan: