Filme De Repente 30: como está o elenco hoje, 18 anos depois

O filme De Repente 30 "chegou a maioridade" e completou 18 anos em 2022. O longa foi lançado em 2004 e é um sucesso entre os fãs de comédias românticas. A trama segue Jenna, uma garota de 13 anos que deseja ter 30 anos, a idade do sucesso. Após um aniversário desastroso, ela consegue realizar seu sonho, mas nem tudo na vida adulta é como ela esperava que fosse.

Jenniffer Garner protagonizou De Repente 30

A atriz Jennifer Garner viveu a versão adulta de Jenna no elenco De Repente 30. Na época, ela tinha ela tinha 32 anos de idade, hoje ela está com 50 anos.

Quando De Repente 30 foi lançado, a famosa estava em um relacionamento com o ator Scott Foley. Pouco depois, ela começou seu romance com Ben Affleck, com quem foi casada até 2018 e teve três filhos.

Atualmente, Jennifer continua atuando e namora o empresário John Miller. Os projetos mais recentes da famosa foram os filmes Dia do Sim (2021) e O Projeto Adam (2022), além da série Upload (2022).

Mark Ruffalo foi par romântico em De Repente 30

Mark Ruffalo viveu Matt, o par romântico da personagem de Garner. Mais velho que a atriz, Ruffalo tinha 37 anos na época em que integrou o elenco, atualmente ele está com 54 anos de idade. Ele é casado com a atriz Sunrise Coigney, com quem está desde o começo dos anos 2000 e tem três filhos.

Um dos maiores destaques da carreira de Ruffalo é a participação na Marvel, ele interpreta o famoso super-herói Hulk e está há anos nos filmes do Universo da Marvel. Os projetos mais recentes do famoso foram Mulher-Hulk (2022), Pequeno Demônio (2022) e O projeto Adam (2022).

Judy Greer

Judy Greer interpretou Lucy na trama, amiga de Jenna que a conhece desde criança. No entanto, de boazinha Lucy não tinha nada e por isso não tinha problemas em passar a perna na amiga. Quando De Repente 30 foi lançado oficialmente nos Estados Unidos, a atriz tinha 28 anos de idade. Ela completou 29 anos alguns meses mais tarde, quando o filme já tinha chegado ao Brasil.

Hoje, a atriz está com 47 anos de idade e uma carreira cheia de projetos. Só em 2022, ela apareceu em Reboot, Archer, My Father's Dragon, Hardboiled, The First Lady, A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood, The Thing About Pam, Family Squares, além de Three Months e Self Center. Em 2021, ela esteve em Halloween Kills: O Terror Continua.

Ator Andy Serkis atualmente

Andy Serkis interpretou Richard no filme De Repente 30, o chefe de Jenna e Lucy. O britânico tinha 40 anos na época e hoje está com 58 anos de idade. Ele é casado com Lorraine Ashbourne desde 2002.

O ator apareceu em 2022 na série Andor, além do videogame Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters e o filme The Batman como o mordomo Alfred.

Lynn Collins antes e depois do filme De Repente 30

A atriz Lynn Collins interpretou a personagem Wendy no elenco de De Repente 30, namorada de Matt na fase adulta. Ela quase se casou com o rapaz, mas o verdadeiro amor de Matt era Jenna, com quem ele termina o filme. A famosa tinha 27 anos na época e hoje está com 45 anos de idade.

Nos últimos anos, ela esteve em Cowboy Drifter (2022), The Walking Dead (2021 - 2022) e Bosch (2020).

Elenco jovem de De Repente 30 hoje

A trama de De Repente 30 se passa quase inteira no futuro, depois que Jenna pula para os 30 anos de idade. No entanto, antes disso, é apresentada a vida da jovem nos anos 80, quando está prestes a completar 13 anos de idade. Em destaque no elenco desta parte do filme ficaram os atores Christa B. Allen, Sean Marquette e Alexandra Kyle.

Christa B. Allen

Christa B. Allen foi Jenna. A jovem tinha 13 anos de idade quando atuou no filme e atualmente está prestar a completar 31 anos de idade. Em novembro de 2021, quando chegou aos 30, ela publicou um vídeo especial nas redes sociais que recriava uma das cenas mais icônicas do longa.

A atriz continua atuando e esteve nos últimos anos nos projetos Christmas for Keeps (2021), Kontaxt (2021), The Fight That Never Ends (2021) e Grand Hotel (2019).

Sean Marquette

Sean Marquette foi a versão jovem do personagem Matt. O ator tinha 16 anos na época e hoje está com 34 anos. Ele atuou durante vários anos na série Os Goldbergs (2015 - 2022) e também apareceu nas obras The Legend of Resurrection Mary (2021) e The Rookie (2021) nos últimos anos.

Alexandra Kyle

Alexandra Kyle foi a versão jovem de Lucy. Ela tinha 16 anos quando viveu o papel no filme e hoje está prestes a completar 34 anos de idade. A atriz não dá às caras nas telinhas desde 2021. Seus projetos mais recentes foram Forevering (2021), Anxiety's Wilma (2019) e Rosewood (2017).

