Meninas Malvadas: veja como está o elenco 16 anos depois

O filme Meninas Malvadas foi lançado em 2004 e conta com Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert. Quer saber como estão as atrizes após 16 anos? Preparamos um “antes e depois”!

Como estão as atrizes de “Meninas Malvadas”?

O elenco continuou sob os holofotes, com vários filmes no currículo. Lindsay teve a trajetória mais conturbada, porque passou por problemas pessoais, como prisão e vício em drogas. Mas retomou seu lado musical neste ano, com o lançamento de “Back To Me”. Confira:

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, de 34 anos, interpreta Cady no filme. Seu currículo conta com atuação e música. Seu primeiro disco, “Speak”, foi lançado em dezembro de 2004 e a canção de trabalho, “Rumours”, foi coescrita por ela. Chegou a parar no hospital por excesso de trabalho durantes as filmagens de “Herbie Meu Fusca Turbinado” (2005), “Sorte no Amor” e “Ela é Poderosa” (2007). Virou assunto ao ser presa e também internada em clínica de reabilitação, admitindo vício em cocaína e álcool. Depois de passar 12 anos sem lançamentos musicais, voltou com “Back To Me”, em 2020.

Rachel McAdams

Rachel McAdams, de 42 anos, é a vilã Regina George, em “Meninas Malvadas“. Seguiu a carreira de atriz e concorreu ao primeiro Oscar em 2016 por seu papel em “Spotlight – Segredos Revelados”, mas perdeu para Alicia Vikander. Entre seus filmes de sucesso estão “Diário de Uma Paixão” (2004), “Sherlock Holmes” (2009) e “Sob o Mesmo Céu” (2015).

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried, de 35 anos, interpreta Karen no filme de 2004. Tem carreira consolidada como atriz, tendo participado de vários filmes de sucesso, como “Mama Mia!” (2008), “Cartas para Julieta” (2010) e “Querido John” (2010).

Lacey Chabert

Lacey Chabert, de 38 anos, vive Gretchen, em “Meninas Malvadas“. Continua a atuar e seus longas mais recentes são de 2019: “Natal em Roma“, “O Mistério das Palavras Cruzadas” e “Amor, Romance e Chocolate“.