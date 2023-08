Por que Gloria Pires está usando peruca na novela Terra e Paixão?

A vilã Irene de Terra e Paixão tem um cabelão de dar inveja em alguns, mas você sabia que esse cabelo todo é só da personagem? A atriz Gloria Pires, 59 anos, usa uma lace e, por isso, sempre que vai gravar precisa passar por uma transformação no visual para ficar com a cara da megera. E por que Gloria Pires está usando peruca na novela?

Decisão de Gloria Pires usar peruca na novela Terra e Paixão

Para que Irene tenha seu longo e cheio cabelo castanho, Gloria Pires passa pela transformação de mais de uma hora da colocação de uma lace - uma espécie de peruca. E a ideia partiu da própria atriz porque desde a pandemia a famosa assumiu um visual com fios grisalhos e curtos. Assim, ela precisaria usar mega hair e tingir as madeixas todos os meses durante as gravações. Por isso, foi resolvido que ela usaria uma lace para viver Irene no folhetim de Walcyr Carrasco.

Quando Terra e Paixão começou a ser gravada, o processo de caracterização da atriz atingia até três horas de trabalho da equipe da novela, mas com o tempo foi possível agilizar algumas etapas e agora a atriz só precisa ficar na cadeira dos cabeleireiros por cerca de uma hora e meia.

Mas afinal, qual a diferença de uma lace para uma peruca? Apesar de parecidas, elas não são a mesma coisa. De acordo com o site da empresa mineira especializada no assunto, a Wilma Soluções Capilares & Perucas, as perucas possuem um aspecto menos natural nos fios e não contam com uma tela frontal para colá-la e fixá-la na cabeça. Já a lace possui um material mais leve, que permite um acabamento mais natural, seja ele de cabelo sintético, cabelo humano ou uma mistura dos dois, e é confeccionada com uma tela de microtule. Ao usar uma cola própria para isso, a tela é ajustada e colada próximo ao coro cabeludo, dando uma impressão realista.

Gloria Pires vai sair da Globo depois da novela Terra e Paixão?

Uma notícia pegou muita gente de surpresa em junho, quando foi anunciado que Gloria Pires não renovaria seu contrato de exclusividade com a Globo depois de décadas ligada a emissora. Terra e Paixão será sua última novela do contrato antigo, mas nada impedirá a famosa de aparecer em outras obras do canal nos próximos anos. A diferença é que agora Gloria pode assinar com outros canais ou plataformas streaming e qualquer novo projeto na Globo será por meio de um contrato por obra.

Gloria Pires não é a primeira atriz do canal a ter um contrato por obras, muitos artistas da casa agora seguem por esse caminho, como Juliana Paes, Alice Wegmann, Fabiana Karla, Osmar Prado, entre outros. Esse é novo modelo que é benéfico para os cofres da emissora, já que agora ela não precisa mais pagar por artistas que não estejam trabalhando em algum projeto da casa.

A primeira aparição de Gloria Pires nas telinhas foi com a novela A Pequena Órfã, de 1968, da extinta TV Excelsior, aos 5 anos de idade. Seu primeiro folhetim na TV Globo, emissora que consagrou sua carreira, foi Selva de Pedra, aos 8 anos, em que viveu Fátima, uma criança que morava pensão de Fany (Heloísa Helena).

