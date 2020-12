Maisa fez plástica? Apresentadora abre o jogo sobre inchaço nos lábios

Maisa está curtindo suas férias em família e chamou atenção com fotos que compartilhou. Após se queimar no sol, a apresentadora, de 18 anos, ficou com os lábios rachados e inchados, o que intrigou um internauta.

Por causa da boca inchada, um seguidor questionou se a famosa teria feito plástica. “Gente, ela já fez plástica assim novinha?”, questionou o rapaz, no Twitter. Imediatamente, Maisa abriu o jogo: “Não, gente”.

Para completar, ela explicou que foi apenas um acidente que causou o inchaço, mas não foi por causa de preenchimento labial ou algo do gênero. “Tão falando da minha boca, mas eu postei ontem pra vocês que foi porque ela queimou do sol mesmo”, garantiu ela.

Ainda na quarta-feira (02), Maisa falou sobre ter exagerado ao toma muito sol. “Eu não lembrava que a boca queimava no sol. Estou com o beiço inchado, rachado e ardendo”, lamentou ela, também no Twitter.

“Parece herpes labial. Eu tenho e fica desse jeitinho. Passa aciclovir” sugeriu uma fã, mas a famosa explicou: “Não é, não. Sempre faço exame e fica assim no frio extremo quando não passo lip balm e no calor também, ainda mais porque eu queimei no sol”.

Apresentadora sofre assédio

Recentemente, Maisa foi alvo de assédio enquanto andava na rua. Sendo assim, ela ficou indignada, e desabafou no Twitter. “Que ódio desses caras que assobiam para a gente na rua. Sério… Muito calor e eu até perdi a vontade de usar o shorts que eu estou [usando]. Ainda passou com o carro bem perto, sabe?”, relatou.

Para piorar, um internauta fez um comentários inconveniente sobre o assunto, minimizando a situação. “Se eu te vejo na rua também buzinaria. Namorei contigo a infância toda. Com certeza iria parar pra te conhecer”, justificou o rapaz, que apagou o tweet.

Sendo didática, Maisa explicou o porque o que o rapaz disse não foi correto. “Vamos lá. Primeiro que eu estava de máscara e de boné, então o cara não buzinou por me reconhecer e sim assobiou. Segundo que não é engraçado não mano”, disparou ela.

Maisa revela insegurança com o corpo

Durante uma interação com os fãs no Instagram, a famosa foi sincera ao falar sobre autoestima e insegurança com o corpo. Para ela, tratar do assunto com o público jovem, que a acompanha, é importante. “Todo mundo tem [inseguranças], até aquela pessoa que a gente acha a mais perfeita. E está tudo bem”.

“Acompanho uma galera que fala sobre autoaceitação, autoestima e amo quando essas pessoas também mencionam isso, que está tudo bem a gente ter as nossas inseguranças, sabe? Se amar não significa ser livre de inseguranças, o importante é analisar se isso está saudável ou não para você, a maneira como você lida com isso é o x da questão”, completou ela.