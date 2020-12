Marca de Marina Ruy Barbosa lança parceria com a Schutz

Longe das novelas ao longo da pandemia, Marina Ruy Barbosa não parou de trabalhar. Voltou-se para projetos relacionados à área fashion. Depois de lançar a sexta coleção de joias em prata e ser anunciada como diretora de moda da plataforma de vendas online ZZ Mall, acaba de apresentar a parceria da sua marca de roupa, a Ginger, com a Schutz.

Como é a coleção da Marina Ruy Barbosa?

Lançada na segunda-feira (7), a coleção é composta por 11 modelos de sapatos, quatro bolsas e quatro peças de roupa, à venda nas lojas física e e-commerce da Schutz. Os preços variam entre R$ 330 (blusa com recorte de coração) e R$ 1.350 (blazer). Há ainda bota (R$ 790), tênis (R$ 420), scarpin (R$ 450), entre outros. “A Ginger acabou de nascer, cheia de sonhos e de vontade. Colaborar com uma grande marca brasileira fazia muito sentido no início da nossa história. A collab Schutz + Ginger foi a escolha certa para esse primeiro passo, concretizando a nossa crença em um mundo mais colaborativo e criativo. Poder trocar ideias e visões com ambos os times foi uma experiência incrível, que todos poderão acompanhar de perto”, comentou Marina Ruy Barbosa. A ruiva estrela a campanha da parceria. Aparece com os cabelos presos em coque alto e veste as peças refinadas, que contrastam com o ambiente de uma academia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Marca da atriz

A Ginger foi lançada em julho, em parceria com Vanessa Ribeiro, sendo que as primeiras peças disponibilizadas se esgotaram no mesmo dia.

“Acredito em uma moda com olhar para o futuro, com mais atenção ao meio ambiente e preocupada com o impacto. Ter uma marca que tivesse o meu DNA, em que eu participasse de todos os detalhes – desde a criação de marca e tudo o que envolve um projeto novo, até a escolha de tecidos junto com a equipe (entendendo todos os impactos que cada um causam ao nosso planeta!) -, fazer uma moda fashion, com modelagens e acabamentos que eu acredito”, escreveu a famosa em seu Instagram.

Começou com três coleções-cápsula com lucro revertido para instituições. Em novembro, lançou a primeira oficial, com 24 itens.