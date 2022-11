Maria Bethânia e Gal Costa: em vídeo emocionante, cantora se despede da amiga

Nesta quarta-feira, 9, a cantora Gal Costa morreu aos 77 anos, em São Paulo. Entre os muitos famosos que prestaram homenagens para a famosa, Maria Bethânia deu um depoimento à GloboNews e publicou o vídeo em suas redes sociais se despedindo da amiga de longa de data. Maria Bethânia e Gal Costa se conheciam desde a década de 60 e já participaram de projetos musicais juntas.

Maria Bethânia e Gal Costa eram amigas de longa data

Maria Bethânia, que conhecia Gal há mais de 50 anos, expressou sua tristeza com a morte da amiga em um depoimento publicado em sua página no Instagram. "Em choque, triste demais, difícil demais. Nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral hoje inteiro chora, como eu", começou a irmã de Caetano Veloso.

A famosa continuou dizendo que Gal era "uma amiga que mesmo longe sempre lhe mantive admiração e respeito". Bastante emocionada, Maria Bethânia finalizou desejando que Deus recebesse a cantora na sua mais pura luz. "É triste demais, difícil demais. Muito duro", finalizou.

Maria Bethânia e Gal Costa se conheceram ainda na década de 60. A cantora foi apresentada a Caetano Veloso, irmão de Maria - os dois gravaram juntos seus discos de estreia.

Além disso, Gal é madrinha da filha de Caetano, que se casou com a amiga dela, Dedé. Apesar de nunca terem se envolvido romanticamente, Veloso e Gal Costa já assumiram que foram apaixonados um pelo outro.

Na década de 70, as cantoras fizeram parte do grupo Os Doces Bárbaros, junto com Caetano Veloso e Gilberto Gil, e saíram em turnê pelo Brasil. O sucesso dos shows rendeu um álbum ao vivo gravado pelos cantores e um documentário mostrando os bastidores das apresentações, lançados em 1976.

Nos últimos anos, Maria Bethânia e Gal Costa estavam afastadas, como citado pela cantora no vídeo, mas sempre mantiveram o respeito e admiração uma pela outra.

Em 2018, as cantoras se encontraram para gravar a música 'Minha mãe', parte do álbum de estúdio lançado por Gal naquele ano, chamado 'A pele do futuro'. A letra da faixa, composta por César Lacerda e Jorge Mautner, fala sobre a relação entre mães e filhos.