Marília Mendonça: filho da cantora faz 2 anos em dezembro de 2021

A morte de um dos nomes mais populares da música nacional, vítima de um acidente de avião nesta sexta-feira (5), chocou o Brasil e entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais. Marília Mendonça tinha 26 anos e deixa o filho de 1 ano e 11 meses.

A criança vai completar 2 anos no dia 16 de dezembro de 2021.

Filho de Marília Mendonça

Léo, o filho de Marília Mendonça, é fruto do relacionamento da cantora com o sertanejo Murilo Huff. Nascido em Goiânia, o cantor tem 26 anos e ficou conhecido por sucessos como ‘Dois Enganados’ – faixa que gravou com Mendonça e conquistou o topo das paradas de sucesso. Os artistas trabalhavam juntos e Huff é o compositor que assina alguns dos sucessos da cantora.

Em 2019, em meio aos boatos, Marília e Murilo assumiram o relacionamento e logo entraram a lista de mamãe e papai do ano. Léo Dias Mendonça Huff nasceu no dia 16 de dezembro de 2019 – o filho de Marília Mendonça completa dois anos de vida no mês que vem.

Entre ida e vindas, o casal ficou junto entre 2019 e o começo de 2021, quando o relacionamento chegou ao fim. No entanto, os músicos continuaram próximos por conta da criança e ‘revezavam’ os cuidados com Léo para garantir que todos os compromissos fossem cumpridos sem afetar o convívio do pequeno com os pais.

Murilo é quem estava com o filho durante o acidente de Marília Mendonça.

Por conta das cobranças dos fãs e da imprensa, depois da notícia da morte da cantora, Murilo Huff pediu que os fãs respeitassem o momento da família e a privacidade de Léo.

