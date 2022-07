Marilu Bueno e Suely Franco são irmãs? Entenda o parentesco

A grande semelhança física entre as duas atrizes confunde o público, que acredita que Marilu Bueno e Suely Franco são irmãs. Apesar de se parecerem e seguirem carreiras semelhantes, as famosas não são da mesma família e não possuem qualquer laço sanguíneo.

Marilu Bueno e Suely Franco são irmãs ou da mesma família?

Marilu Bueno e Suely Franco não são irmãs. As famosas possuem uma grande semelhança física, mas a relação entre elas para por aí pois não são da mesma família.

Marilu (1940-2022) não se casou e nem teve filhos, e vivia sozinha em seu apartamento em Copacabana. Já Suely foi casada com o ator Carlos Koppa, com quem teve um filho, Carlos, nascido em 1970.

Ambas as atrizes ficaram conhecidas por papéis cômicos na televisão e fizeram suas estreias nas telinhas na mesma década. Elas também atuaram em produções da TV Manchete, confundindo ainda mais o público.

Bueno fez sua estreia em novelas em 1972 na trama O Bofe, da Rede Globo. A artista interpretou Margot, e o trabalho lhe abriu portas para que ela pudesse trabalhar em outros projetos da emissora e se tornasse uma das grandes atrizes do canal.

Nos anos seguintes, a atriz esteve em O Noviço (1975), Estúpido Cupido (1976) e Sem Lenço, sem Documento (1977). Um de seus papéis de maior destaque foi em 1983, quando interpretou a governanta Olívia em Guerra dos Sexos, novela da Globo. O sucesso fez com que Marilu fosse escalada para viver a mesma personagem em 2012, quando a emissora produziu um remake do folhetim.

Outro papel cômico de Marilu Bueno foi em A Gata Comeu, exibida em 1985. Junto ao ator Cláudio Corrêa e Castro, os dois formavam o casal Gugu e Tetê – ela engravida ao longo da trama e obriga o marido a atender seus mais bizarros desejos.

O filme Lua de Cristal (1990), o seriado infantojuvenil Caça Talentos (1996), e as novelas Bicho do Mato (2006), Chamas da Vida (2008), Alto Astral (2014) foram mais alguns trabalhos da artista. Sua última aparição na TV foi em 2020, quando foi convidada para fazer uma participação em Salve-se Quem Puder.

Marilu Bueno morreu em 22 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Ela estava internada em estado grave desde o fim de maio, quando fez uma cirurgia no abdômen. A atriz teve complicações no pós-operatório e precisou ser levada para a UTI, onde acabou morrendo.

Suely Franco hoje

Já Suely Franco hoje tem 82 anos de idade e está afastada das novelas, mas segue trabalhando como atriz.

A atriz tem chamado a atenção do público por interpretar Mimosa em O Cravo e a Rosa, que está sendo reprisada pela Globo. O papel cômico conquistou o público na época da exibição original da novela, principalmente pela parceria com Pedro Paulo Rangel, o Calixto. Os dois protagonizaram um romance fofo que rendeu muitas cenas engraçadas.

Assim como Marilu Bueno, Franco fez sua estreia na Globo na década de 70. Seu primeiro trabalho foi uma participação no programa Chico City. Depois, foi a mulher de Odorico Paraguaçu (Paulo Gracindo), no seriado O Bem-Amado, entre 1980 e 1984.

A atriz também atuou em Estúpido Cupido (1976), Baila Comigo (1981) e Guerra dos Sexos (1983), mesma novela que Marilu esteve presente.

Depois de passar a década de 1980 na TV Manchete, a famosa retornou para a Globo nos anos 90, conquistando papéis nas minisséries As Noivas de Copacabana (1992) e Labirinto (1998), além das novelas Mulheres de Areia (1993), Pecado Capital (1998) e Torre de Babel (1998).

Foi em 2001 que Suely Franco conquistou um dos papéis de maior destaque da sua carreira, a Dona Benta na segunda versão de Sítio do Picapau Amarelo, entre 2001 e 2007.

Ainda na Globo, seguiu trabalhando em novelas. Sete Pecados (2007), A Favorita (2008), Amor Eterno Amor (2012), Joia Rara (2013), Em Família (2014) e Êta Mundo Bom! (2016) foram alguns de seus projetos. Sua última aparição em folhetins foi em 2019, quando interpretou Marlene em A Dona do Pedaço.

Em entrevista ao jornal O Globo neste ano, ela revelou ter passado por dificuldades financeiras durante a pandemia, já que não tinha mais contrato fixo com a Globo. No último ano, voltou ao palco dos teatros com a peça Copacabana Palace — O Musical. Ela também pode ser assistida na série infantojuvenil DPA — Detetives do Prédio Azul como a Vó Berta.