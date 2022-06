Marilu Bueno novelas: atriz esteve em Caça Talentos e Lua de Cristal

A atriz Marilu Bueno morreu nesta quarta-feira, 22, após ficar internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, de acordo com o G1. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. Durante sua carreira, ela atuou em mais de 50 produções da teledramaturgia, entre novelas e também em filmes.

O Bofe (1972) – Marilu Bueno novelas

O primeiro papel de Marilu Bueno em novelas foi em 1972, quando ela estreou na novela O Bofe, da Rede Globo.

Ela interpretou a personagem Margot – o papel abriu portas para que ela pudesse trabalhar em outros folhetins da emissora nos anos seguintes e se tornasse uma das grandes atrizes do canal.

Nos anos seguintes, atuou em O Noviço (1975), Estúpido Cupido (1976) e em Sem Lenço, sem Documento (1977).

Guerra dos Sexos (1983 e 2012)

Marilu teve um papel de destaque em ambas as versões de Guerra dos Sexos, em 1983 e 2012. Ela interpretou a governanta Olívia, que trabalhava na mansão de Charlô (Fernanda Montenegro) e Otávio (Paulo Autran) e não sabia como agir com os patrões.

Otávio não demostrava nenhum tipo de cordialidade com a funcionária, ao contrário de Charlô – ao longo da trama, as duas se tornam aliadas.

Em 2012, os protagonistas foram interpretados por Tony Ramos e Irene Ravache.

A Gata Comeu (1985) – Marilu Bueno novelas

Em 1985, Marilu Bueno se destacou por interpretar a cômica Tetê em A Gata Comeu, novela de muito sucesso da Globo.

A atriz conquistou o público noveleiro ao lado do ator Cláudio Corrêa e Castro, seu par romântico no folhetim. Eles formavam o casal Gugu e Tetê, e a mulher trata o marido como uma criança, o que o deixava irado. Ao longo da novela, a mulher engravida de gêmeos e passa a ter desejos bizarros, que precisavam ser atendidos pelo marido – entre as especiarias, estavam ovos de tartaruga, churros uruguaios e rabanete com açúcar mascavo.

Lua de Cristal (1990)

Marilu também esteve no cinema. Em 1990, ela participou do filme Lua de Cristal, protagonizado por Xuxa Meneghel.

A atriz interpreta a Tia Zuleika, mulher que hospeda Maria da Graça em sua casa quando ela decide se mudar para a cidade grande para fazer aulas de canto. Lá, seus primos Lidinha e Mauricinho fazem a protagonista trabalhar como escrava.

Caça Talentos (1996)

Em 1996, Marilu participou do seriado infanto-juvenil apresentado por Angélica. Ela interpretava a Fada Margarida, um dos papéis principais do programa. A atração ficou no ar por dois anos, entre 1996 e 1998 nas manhãs da Globo.

Nos anos seguintes, ela seguiu trabalhando em novelas da emissora. Brava Gente (2001), Coração de Estudante (2002), Kubanacan (2003) e Da Cor do Pecado (2004) são alguns dos títulos.

Bicho do Mato (2006) e Chamas da Vida (2008)

A atriz também atuou em duas novelas da Record. Em 2006, a atriz foi para a emissora de Edir Macedo para interpretar Tia Zulmira, ou Zuzu, em Bicho do Mato. Na trama, ela era irmã da personagem vivida pela atriz Beatriz Segall.

Em 2008, Marilu atuou e outra novela da Record, Chamas da Vida, como a Tia Catarina, irmã e moradora da pensão da Vó Tuquinha (Íris Bruzzi).

Alto Astral (2014) – Marilu Bueno novelas

Marilu foi convidada pelo autor de novelas Daniel Ortiz para fazer parte do elenco da novela Alto Astral. Ela interpretou a personagem Marieta, Mãe de Samantha (Claudia Raia), Suzana (Adriana Prado), César (Alejandro Claveaux) e Kitty (Maitê Proença).

Dona do Clube Lagoas, ela conhece Vicente (Otávio Augusto) em um baile e os dois começam a namorar.

Salve-Se Quem Puder (2020)

Sua última participação em novelas foi em 2020, quando foi novamente convidada por Daniel Ortiz para fazer parte do elenco de Salve-se Quem Puder, novela das sete da Globo.

Essa foi a última vez que a atriz apareceu na televisão – na época, ela já estava com 80 anos de idade.

