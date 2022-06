Por que Mimosa roubou as apólices de Catarina? Empregada confessa

Por que Mimosa roubou as apólices de Catarina? Empregada se explica no último capítulo da novela - Foto: Reprodução/Globo

Personagem de Suely Franco faz grande revelação no final do folhetim.

Durante grande parte da novela O Cravo e a Rosa, Catarina e Petruchio quebram a cabeça para tentar descobrir quem está com a herança da personagem de Adriana Esteves. No desfecho do folhetim é revelado que o responsável pelo crime é ninguém mais ninguém menos que Mimosa (Suely Franco), empregada de Batista há muitos anos. E por que Mimosa roubou as apólices de Catarina? A esposa de Calixto se explica após ser desmascarada.

Por que Mimosa roubou as apólices de Catarina em O Cravo e a Rosa?

Mimosa roubou as apólices de Catarina em O Cravo e a Rosa para proteger a fortuna da jovem. A empregada viu que Marcela estava na sala de estudos da mansão de Batista e que procurava pelo dinheiro de Catarina, por isso, a governanta resolveu agir. Quando Marcela deixou o cômodo, a funcionária da família foi até o cofre e pegou as apólices para escondê-las em um lugar seguro.

Ela planejava contar tudo para Catarina, mas perdeu as apólices e foi descoberta por Lindinha (Vanessa Gerbelli). Com medo que ninguém acreditasse em sua história, já que não tinha mais o dinheiro em mãos, cedeu a chantagem.

Ao ser desmascarada como a ladra da herança de Catarina no final da novela, a empregada se justifica: “não quis roubar, não quis roubar Catarina. Eu só não queria deixar que aquela lambisgoia da Marcela levasse o seu dinheiro”. Catarina aceita as desculpas de Mimosa, mas pede que ela diga imediatamente o lugar em que escondeu o dinheiro.

Mimosa explica que roubou as apólices de Catarina e as colocou em seu álbum de fotografia, porém, o objeto sumiu misteriosamente de seus pertences. Após Mimosa confessar tudo, Joana (Tássia Camargo) revela que sabe com quem está o álbum, o pequeno Buscapé (Luís Antônio Nascimento).

O garota havia pegado o álbum pois queria uma fotografia de seus pais, mas não fazia ideia que as apólices estavam escondidas lá. Finalmente, descobrem que o álbum estava escondido durante todo o tempo na cozinha da mansão.

Quando Buscapé devolve o álbum, Petruchio encontra o dinheiro roubado de Catarina e comemora.

Quando revelação vai acontecer na reprise da Globo?

A revelação de quem está com o dinheiro em mãos e porque Mimosa roubou as apólices de Catarina só acontece no último capítulo da novela O Cravo e a Rosa. Assim, quem acompanha o folhetim nas tardes da TV Globo vai ter que esperar um pouco mais para conferir a cena.

A emissora ainda não anunciou quando a novela de Walcyr Carrasco será finalizada. Porém, pela quantidade de capítulos já exibidos e o que ainda resta a ser mostrado na trama, a previsão é que a produção permanece nas telinhas até meados de setembro de 2022.

Por onde anda Suely Franco?

Suely Franco vai completar 83 anos em outubro desde ano e não quer saber de aposentadoria. A famosa continua ativa no mundo da atuação e esteve nos últimos tempos em cartaz no Rio de Janeiro com a peça Copacabana – O Musical, no Teatro Copacabana Palace. O espetáculo ficou no ar de dezembro de 2021 até parte do primeiro semestre de 2022.

Ela também está no filme Saideira, com Luciana Paes e Thati Lopes, que no momento ainda não tem data de lançamento e passa pelo processo de pós produção.

O período da pandemia foi um pouco difícil para a atriz. Suely contou para o jornalista Alcelmo Gois em 2021 que ficou sem trabalhar por algum tempo devido a crise sanitária. A atriz precisou se mudar do apartamento em que vivia por conta do valor do condomínio, mas revelou que conseguia manter as contas em dia devido a suas economias. Sem contrato atual com nenhuma emissora, a famosa depende de seus projetos no teatro.

Antes da pausa nos trabalhos por conta da pandemia, a atriz esteve no filme Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo (2020), assim como os outros dois filmes da franquia, além de Música para Morrer de Amor (2019).

A última novela da Mimosa de O Cravo e a Rosa foi A Dona do Pedaço, em 2019. A atriz interpretou a personagem Marlene, uma viúva e professora aposentada que é prima do padre que recebe Maria (Juliana Paes) em São Paulo. Ela foi quem ajudou a protagonista a dar seus primeiros passos como microempreendedora.

