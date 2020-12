Marina Ruy Barbosa de peruca: veja atriz com fios castanhos e platinados

As perucas têm feito literalmente a cabeça das famosas. Conhecida por seus cabelos ruivos, Marina Ruy Barbosa vira e mexe apresenta um visual diferente com o acessório para participar de campanhas e editoriais de moda. Na revista Vogue deste mês, chamou atenção com algumas “mudanças radicais”.

Quais visuais Marina Ruy Barbosa exibiu de peruca?

Na publicação, a atriz mostrou fios pretos no corte mullet ( fios curtos na frente e nos lados, mas comprido atrás) e também volumosos e compridos, abaixo do quadril. No ano passado, chamou atenção com corte chanel, além de madeixas platinadas. Confira:

Morena

Marina Ruy Barbosa posou para a Vogue com uma das tendências de corte para 2021: o mullet, que é conhecido popularmente como “Chitãozinho & Xororó”, porque os cantores o exibiam há décadas atrás. Naturalmente ruiva, estava com os cabelos pretos.

Cabelo volumoso

Outra aposta para o editorial da revista foi fios longos, ultrapassando a altura do quadril, e volumosos.

Chanel

Na campanha da Colcci Eyewear, do fim do ano passado, a atriz surgiu com madeixas ruivas, mas curtas e repicadas nas pontas. “Chanel por um dia por Silvio Giorgio.”

Marina Ruy Barbosa platinada

Marina Ruy Barbosa virou assunto ao aparecer com uma “mudança de visual”, em julho de 2019. “Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?”, escreveu na legenda da foto do Instagram. Dias depois, revelou que era algo temporário ao tirar o acessório em uma propaganda, na qual interpretava uma espiã.

É peruca ou lace?

A peruca passou por várias fases ao longo da sua história, que começou no Egito Antigo. Já serviu para proteger do frio e até para representar status. É ainda alternativa para esconder a calvície.

Hoje, ganhou versões com efeito mais natural, que receberam o nome de laces, que contam com tela interna onde os fios são costurados um a um. Podem ser colocadas com cola (ficando presas por até sete dias na cabeça) ou fitas dupla face específicas para perucas.

Existe a opção chamada “lace front”, em que a base de tela fica apenas na parte da frente, de orelha a orelha. Já o modelo “full lace” tem tela em toda extensão, parecendo que os fios “nascem” do couro cabeludo em todos os pontos, não apenas na frente.