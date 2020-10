Marina Ruy Barbosa grávida? Atriz publica foto e levanta suspeita

Ontem, segunda-feira (12), Marina Ruy Barbosa publicou algumas fotos e vídeos em comemoração ao Dia das crianças. Porém, uma das imagens postadas pela atriz fez mais barulho que as outras. Entenda:

Marina Ruy Barbosa está grávida?

No Instagram, Marina Ruy Barbosa publicou uma série de fotos sobre o Dia das Crianças. A atriz fez uma publicação com fotos da sua infância, no feed, e parabenizou o afilhado, Dudu, nos stories. “Nesse 12 de outubro, uma homenagem às crianças com meu afilhado, Dudu. Ter ele na minha vida é tão especial, e eu acho que nunca conseguirei agradecer a Luma Costa e o Leo Martins por esse presente que levarei para a vida toda”, escreveu.

Em seguida, a atriz publicou uma foto ao lado do afilhado e os pais de Dudu. No entanto, foi a imagem seguinte que deixou os fãs da atriz intrigados: a carioca postou uma foto com a mão na barriga. Marina Ruy Barbosa estava ao lado das amigas, Suzana Sandoval, que está grávida, e Luma Costa, que já é mãe, o que levantou ainda mais a suspeita de gravidez por parte de alguns usuários das redes sociais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Internautas especularam gravidez

Alguns internautas examinaram a foto publicada por Marina Ruy Barbosa e especularam que a atriz pode estar grávida. A modelo não comentou nada sobre o assunto e continuou publicando normalmente na rede social. Horas depois, Marina fez um story com a foto de anos atrás da mãe, Gio Ruy Barbosa, grávida. A atriz usou os emojis de coração e anjinho.

No Twitter, um usuário até questionou Marina em uma publicação. “Marininha, você tá grávida?”, perguntou.

A marina ruy barbosa no insta com a mao na barriga. Será q tá gravida? pic.twitter.com/7lHvh8i3DA — Aninha (@Ana37034420) October 13, 2020

https://twitter.com/DanielM83933992/status/1316056243476279298?s=19