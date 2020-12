Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar é ‘PhD em sexo’

A empresária e coach, Mayra Cardi teve uma conversa sincera sobre sexo com os seguidores. Em seu Instagram, ela comentou do desempenho do ex-marido, Arthur Aguiar, na ‘hora h’ e vídeo virou assunto na web.

Mayra elogia ‘atributos’ do ex-marido

Depois do término do casamento com Arthur Aguiar, com quem se casou em 2017, Mayra Cardi contou que está sentindo falta de ter relações. Para ela, que comprou uma nova mansão, será difícil encontrar alguém no ‘nível’ do ex na hora do sexo.

“Eu acho que eu vou ter um problema quando eu for começar um novo relacionamento, porque dizem que aquilo que a gente faz muito, a gente fica bom. Aí eu penso: meu antigo relacionamento, é uma pessoa que fazia muito sexo. Logo, eu acho que vou ter dificuldade de achar alguém assim, porque o rapaz era PhD no negócio”, afirmou ela.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ainda em vídeo, no Instagram, ela se questionou: “Será que qualquer pessoa que eu venha conhecer eu vou ter problemas no sentido de que não vai ser tão bom, por que não vai ser tão profissional? Ninguém vai conseguir alcançar, porque o ritmo ali não tem como alcançar não”.

Por que Mayra Cardi e Arthur Aguiar se separaram?

Em maio deste ano, Mayra fez um vídeo anunciar a separação de Arthur, com quem teve a filha, Sophia. Após o anúncio, vieram outros vídeos, e a “bomba”, de que o ator a traia.

Depois das publicaçãoe, ela revelou o motivo do término, em entrevista para Léo Dias. “Tudo o que eu fazia era contra o que ele faria. Deixei de ser eu. Esse para mim é o maior motivo [da separação]. E não é culpa dele, é minha, porque eu que escolhi”, disse.

“A gente é muito diferente em todos os sentidos. Ele odeia que falem da vida pessoal. Então, não podia me expor nem falar o que queria, porque a minha vida estava interligada à dele. Então, resumindo, fui me incubando cada vez mais. Fui abrindo mão de mim mesma”, completrou ela.

Mayra Cardi revela relacionamento abusivo

Em um os vídeos, a famosa afirmou que vivia em um relacionamento abusivo. “Eu vivi um relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. E é sobre isso que eu vim falar, da maneira mais dura e mais direta e da maneira mais sincera possível, porque eu cansei disso”, afirmou.

Após as declarações da ex, Arthur também fez um vídeo, negando que tenha sido abusivo. No entanto, assumiu ter traído a influenciadora e disse que se arrependia.