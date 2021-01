Mel Maia é acusada de incitar violência contra fotógrafo; entenda

A atriz Mel Maia, de 16 anos, foi assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (08), depois de uma polêmica. Após ser flagrada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o clima de paz acabou. A famosa foi acusada de mandar amigos agredirem os fotógrafos no local. Entenda o que rolou!

Mel Maia é acusada por fotógrafos

Quando curtia a praia carioca com mais sete amigos, a artista foi fotografada por paparazzos. Mas após um tempo, a confusão começou.

Para a coluna de Léo Dias, fotógrafos deram a versão de que foram seguidos pelo grupo que estava com a atriz, depois de fazerem as fotos. Um dos profissionais, Dilson Silva, chegou a ser questionado se ra pedófilo para fazer fotos da artista que tem 16 anos.

Como justificativa, ele alegou que a famosa é uma figura pública e que fazia apenas seu trabalho. Ele ainda alegou que mandaram que ele apagasse as fotos.

Segundo a coluna, os fotógrafos decidiram não levar o caso à justiça por Mel Maia ser menor de idade.

Atriz dá sua versão e nega ter incitado agressão contra fotógrafos

Mais tarde, após o episódio, Mel Maia decidiu se manifestar nas redes sociais para se manifestar. Indignada, ela negou que incentivou os amigos a agredirem os fotógrafos na praia.

Primeiramente, Mel afirmou que tem insegurança com o corpo e que pediu educadamente para parar de ser fotografada, já que, segundo ela, os paparazzos estavam fazendo fotos desde que ela havia chegado no local.

“Gente, o que estão dizendo é um absurdo. Eu estou sendo acusada por coisas sem fundamento nenhum. Eu vou dar a minha versão da história, que é a real. Esse fotógrafo estava tirando fotos minhas fazia tempo e eu até fiz poses, mandei beijo e ele também”, disse ela, revoltada.

Para solucionar esse problema, a adolecente propôs que os amigos fossem até os fotógrafos para pedir que eles fizessem fotos posadas da atriz. Todavia, quando isso aconteceu, ela disse que os dois correram de seus amigos.

Um amigo de Mel Maia, o ator Gabriel Felipe, afirmou que foi o fotógrafo quem quis começar a brigar.

Mel Maia desmente notícia de que teria mandado espancar fotógrafos que a flagraram de biquíni na praia (1/2) pic.twitter.com/qhs6DmcFGx — Paulo Pacheco (@ppacheco1) January 8, 2021

Mel Maia é criticada ao aparecer com jogador de 22 anos

Depois de aparecer em um clique no Instagram do ex-jogador do Flamengo, JHena Lucas, Mel Maia passou a ser criticada. Internautas polemizaram a diferença de idade entre a adoelcnete e o jogador, que tem 22 anos.

Mas para afastar os boatos, Mel se pronunciou e levou a situação com bom-humor. “Tá geral falando que eu e Jean estamos namorando. Vocês estão muito apressadinhos”, disse ela, no Twitter.