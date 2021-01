Morre Marion Ramsey, atriz de ‘Loucademia de Polícia’: relembre carreira

A atriz Marion Ramsey, que ficou famosa com seu papel como Laverne Hooks, nos filmes de comédia Loucademia de Polícia, faleceu aos 73 anos na quinta-feira (7) em sua casa em Los Angeles, cidade do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo agente da atriz, Roger Paul, que informou o portal internacional Variety sobre a morte de Marion.

Qual foi a causa da morte de Marion Ramsey?

A matéria publicada na noite de quinta (7) pelo portal internacional informou que a causa da morte da atriz ainda não foi divulgada, no entanto, foi confirmado que Marion Ramsey havia adoecido nos últimos dias.

Carreira da atriz Marion Ramsey

Marion Ramsey nasceu na Filadélfia em 1947 e começou sua carreira artística em 1964 na peça Hello, Dolly. Nos anos 1970, ela se estabeleceu no teatro ao estrelar Miss Moffat, ao lado de Bette Davis. Quatro anos depois ela esteve em Eubie, um musical biográfico sobre o pianista Eubie Blake.

Em 1976 Marion Ramsey participou das séries Os Jeffersons e se tornou atriz regular do programa do comediante Bill Cosby. Em 1984, Marion interpretou sua personagem mais famosa, a Laverne Hooks de Loucademia de Polícia. O filme fez sucesso e acabou gerando uma franquia, a comédia ganhou mais 6 continuações e uma série animada, no entanto, Marion não participou de todas as obras da franquia.

Marion Ramsey emprestou sua voz para a série animada da Família Addams na década de 1990. Ela também fez participações em diversas séries de TV ao longo dos anos. Em 2018, a atriz esteve no musical When I Sing”.

Sobre o que é Loucademia de Polícia?

Na trama, a prefeita de uma grande cidade decide aumentar o número de policiais nas ruas, porém, candidatos despreparados e sem jeito para o ofício acabam sendo aceitos para o desespero do comandante Tenente Harris que precisa transformar figuras atrapalhadas em oficiais de verdade.

Trailer do filme com Marion Ramsey:

