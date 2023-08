Milionário, por que Faustão está na fila do SUS para transplante?

Internado desde 5 de agosto, o apresentador Faustão, 73, aguarda por um transplante de coração na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Diagnosticado com insuficiência cardíaca, o famoso está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está em tratamento. Internautas questionaram nas redes sociais o por quê da espera e se a condição financeira e status social do ex-global tem alguma influência na questão da priorização. Entenda como funciona.

VEJA: nota do hospital Albert Einstein sobre Fausto Silva

Faustão tem prioridade na fila do SUS para transplante?

A prioridade da fila de transplantes do SUS em que Faustão aguarda é definida através da gravidade do caso, tipagem sanguínea, tempo de espera e compatibilidade genética, e não tem a ver com o status financeiro do paciente. O registro para o transplante de órgãos é feita em ordem cronológica. A lista é organizada pela Secretaria Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, que classifica os pacientes de acordo com as necessidades médicas .

A idade também influencia na posição de espera na fila. Crianças são prioritárias em relação aos meus velhos, até porque os doadores são outras crianças. A isquemia, tempo de duração do órgão fora do corpo, é outro fator.

Portanto, a condição financeira e o status social não influenciam na posição na fila de espera, que é única para todos os brasileiros independente do tratamento estar sendo feito em hospitais privados ou na rede pública. Hoje, há 180 pessoas aguardando pelo transplante cardíaco de acordo com dados da Secretária Estadual de Saúde de São Paulo e o tempo de espera leva entre 12 e 18 meses.

Assim que a notícia foi divulgada, muitos internautas questionaram se o dinheiro e influência de Faustão poderiam ajudá-lo a seguir com o tratamento mais rápido. No Brasil, todas as pessoas, sem exceção, devem aguardar na fila do SUS para realizar qualquer tipo de transplante. Não há outra forma de realizar o procedimento, sendo assim, o apresentador terá que aguardar assim como qualquer outra pessoa comum.

O país tem o maior sistema de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo e é o segundo país que mais realiza o procedimento, atrás apenas dos Estados Unidos. Cerca de 90% das cirurgias são feitas pelo SUS nos 617 hospitais espalhados pelo país que estão autorizados a realizarem transplantes, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Veja: Filhos do Faustão: quem são os 3 herdeiros de Fausto Silva

Como está a saúde de Faustão?

A última informação sobre Faustão é que o apresentador está bem, mas segue internado e sem previsão de alta, conforme informou João Guilherme à CNN, na manhã de segunda-feira, 21. O filho do meio do apresentador disse que passou a noite com o pai no hospital.

O apresentador está em tratamento para insuficiência cardíaca, mas como houve um agravamento do quadro nos últimos dias, o famoso está recebendo cuidados intensivos e está em diálise, procedimento que suplementa em caso de falha na função renal em indivíduos que não conseguem eliminar água e produtos de excreção do sangue.

Fim do programa na Band

Em maio desse ano, o apresentador anunciou que estava de saída da Band após um ano e meio no comando de um programa diário. A atração foi encerrada no último dia 18 com uma homenagem ao apresentador, gravada em maio, que contou com a presença dos outros dois filhos do ex-global, Rodrigo e Lara- a primogênita fez sua estreia nos palcos e cantou pela primeira vez na televisão.

Veja: Antes e depois de João Guilherme, filho do Faustão