O que houve com Faustão? Hospital Albert Einstein emite nota

Internado desde o início de agosto no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de insuficiência cardíaca, Fausto Silva, 73 anos, teve seu quadro de saúde agravado. Agora, o apresentador recebeu a indicação de um transplante cardíaco, conforme nota do médico Fernando Bocal, cardiologista, divulgada no domingo, 20.

Nota do Hospital Albert Einstein sobre Faustão

Na tarde de domingo, 2o de agosto, o Hospital Albert Einstein, emitiu um nota à imprensa sobre o atual estado de saúde de Fausto Silva. Veja na íntegra:

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso".

Na sexta-feira, 18, a Band exibiu o último programa de Faustão na emissora, que já estava gravado. Nesse mesmo dia, o apresentador já estava internado e gravou um vídeo no hospital sobre seu estado de saúde e aproveitou para agradecer os fãs. "Ô, galera. Hoje que minha filha estreou, que fiz meu último programa na Band e recebi uma mensagem do Johnny Saad (presidente da Band). Eu, por sorte, ainda não morri. Estou preparado para as coisas da vida”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)



>> Quem foram as esposas de Faustão?