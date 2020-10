Morre ex-membro do Menudo, Anthony Galindo, aos 41 anos.

View this post on Instagram

🙏🏼😪Como portavoz de la Familia Galindo confirmó esta triste noticia. Con un dolor muy profundo queremos comunicarles que en el día de hoy Sábado 3 de octubre a las 3:43 de la tarde, ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo; después de 6 días donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar su vida. Agradecemos por todas las oraciones y apoyo en estos momentos tan difíciles para nuestra familia y para tantas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Cómo fue su voluntad la familia accedió a la petición de donar sus órganos, de manera que en el momento que dejara de existir pudiera ayudar a otras personas a salvar sus vidas. En los próximos días les informaremos los detalles de la funeraria donde estaremos dándole el último adiós junto a todos los que deseen despedirse de nuestro querido Anthony, quien dejará para siempre una hermosa huella en nuestros corazones. #anthonygalindo #familiagalindo #mdo #menudo #kumbiakings