Morre Gil Brother, ex-integrante do Hermes e Renato

O humorista Gil Brother Away faleceu no último domingo, 3, aos 66 anos, conforme informações publicadas em sua página oficial no Instagram. O comediante estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos, no Rio de Janeiro, desde maio, após sofrer um AVC.

Gil Brother foi diagnosticado com tumores de próstata e bexiga, conforme informações apuradas pelo Splash UOL. O velório ocorrerá na terça-feira, 5, em Magé.

A confirmação da morte do artista foi publicada nesta tarde. "A notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram'", disse William Passos, sobrinho de Gil, nos stories.

Carreira de Gil Brother

Gil Brother ficou mais conhecido na década de 90 ao fazer parte do grupo humorístico Hermes e Renato, sucesso exibido na MTV Brasil sendo lembrado até hoje por bordões que caíram no gosto popular, como por exemplo a frase "estou perplecto", entre outras com erros de português propositais.

Apesar do grande sucesso na televisão, Gil Brother Away passava por dificuldades financeiras. Em sua página no Instagram, há publicações pedindo doações para os seguidores do comediante para que ele pudesse arcar com o tratamento. O sobrinho do famoso também disse que cogitou vender seu aparelho celular para ajudar o tio, mas os fãs do humorista optaram pela vaquinha para que Will não parasse de gravar a rotina do artista.

