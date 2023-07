Morre Tony Bennett aos 96 anos; veja causa

Morreu nesta sexta-feira, 21 de julho, o cantor norte-americano Tony Bennett, aos 96 anos de idade, em Nova York. A causa da morte do músico não foi revelada, mas sabe-se que ele lidava com um transtorno neurodegenerativo progressivo, o Alzheimer, que foi diagnosticado em 2016, mas só se tornou conhecimento do público em 2021, época em que ele abandonou os palcos.

Morte de Tony Bennett

Tony Bennett nasceu em 3 de agosto de 1926 e foi um dos maiores nomes da música norte-americana, conquistando reconhecimento mundial. Ao longo da carreira, ele foi campeão de 18 prêmios no Grammy, a cerimônia mais importante do mundo da música, além de vender milhões de discos ao redor do globo.

A carreira de Tony Bennett começou nos anos 50 e já nesta época ele conquistou o primeiro hit, Because of You. Nos anos seguintes, fez muito sucesso e gravou mais de 20 álbuns. Ele lançou faixas em parcerias com grandes artistas do mundo do pop, jazz, entre outros gêneros, como Lady Gaga, que trabalhou com ele em Love for Sale, em 2018, com Amy Winehouse em 2011 com a faixa Body and soul, entre outros.

Tony Bennett deixa a esposa Susan Crow Benedetto, de 55 anos, e quatro filhos, Danny Bennett, de 69 anos e Dae Bennett, de 68 anos, frutos de seu relacionamento com Patricia Beech, e Antonia Bennett, de 49 anos e Joanna Bennett, de 53 anos, filhas do músico com Sandra Gran Bennett.

Relembre a parceria de Tony Bennet com Amy Winehouse, que morreu aos 27 anos em 2011, e confira a canção Body and Soul:

