Rita Lee morreu de quê? Cantora faleceu aos 75 anos

Considerada a rainha do rock brasileiro, a cantora Rita Lee morreu morreu na noite de segunda-feira, 8 de maio, aos 75 anos de idade. A nota de confirmação foi divulgada pela família da artista no final desta manhã de terça-feira, 9 de maio.

Caisa da morte de Rita Lee

Em nota oficial sobre o falecimento da cantora Rita Lee, a família da rockeira não divulgou a causa exata da morte da artista. Mas sabe-se que ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2021 e passou por internações nos últimos anos durante o tratamento.

Em abril de 2022, Beto Lee (46), um dos filhos da cantora com seu marido de longa data Roberto de Carvalho, 70 anos, havia divulgado a cura da mãe e soltado uma comemoração nas redes sociais. A família divulgou nos últimos meses que a cantora continuava visitando hospitais e passando por baterias de exames para avaliações médicas por conta da remissão.

Em nota nesta terça-feira, a família informou o falecimento e local do velório, que será realizado na quarta-feira, 10 de maio: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos".

