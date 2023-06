Recorde quem já morreu da banda RPM, ex Paulo Ricardo

Formada nos anos 80, a banda RPM se tornou uma das mais populares do país e conta com hits até hoje marcados na voz do vocalista Paulo Ricardo, como Olhar 43, Rádio Pirata, entre outros. Hoje, o grupo continua na ativa, mas passou por algumas despedidas que deixaram o público na saudade.

No dia 15 de junho de 2023, a família do tecladista, compositor e maestro Luiz Schiavon morreu aos 64 anos. Ele estava internado em um hospital de Osasco, em São Paulo, e teve complicações após uma cirurgia. O músico lutava contra uma doença autoimune há mais de quatro anos.

Luiz Schiavon foi um dos fundados da banda RPM ao lado do cantor Paulo Ricardo, que hoje segue carreira solo. São dos dois integrantes os sucessos Olhar 43, A Cruz e a Espada e Revoluções por Minuto.

A banda segue atualmente com Fernando Deluqui na guitarra e vocal de apoio, Dioy Pallone como vocal principal e baixo e Kiko Zara na bateria e vocal de apoio.

O baterista Paulo Pagni também faleceu - Banda RPM

Paulo Pagni, conhecido também como P.A, entrou na banda RPM em 1985, depois que o grupo perdeu seu baterista e precisou de uma substituição. Ele foi chamado por Luiz Schiavon, que havia o conhecido alguns anos antes em uma jam-session, uma sessão de jazz improvisada. Ele continuou na banda por muitos anos e retornou ao seu posto nos anos 2000, após uma pausa da RPM. Paulo continuou se apresentando com a banda até 2019, ano de seu falecimento.

Paulo Pagni faleceu aos 61 anos de idade em 22 junho de 2019, vítima de complicações respiratórias depois de uma forte pneumonia. Ele ficou mais de um mês internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Camilo, na cidade de Salto, em São Paulo.

"Fomos pegos de surpresa e tomados pela tristeza", declarou o perfil oficial da banda RPM na época da morte do baterista. Quando a notícia da morte de P.A foi divulgada, a banda estava pronta para se apresentar em Garopaba, Santa Catarina. Em respeito ao contrato com a prefeitura da cidade e o público de 20 mil pessoas, eles se apresentaram naquela noite e homenagearam o amigo. Em seguida, segundo informações do Facebook da banda, eles agilizaram o retorno para o estado de São Paulo para comparecer ao funeral do baterista.

