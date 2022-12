Mudaram muito? Veja como está o elenco de Rebelde hoje

O elenco de Rebelde está de volta! 18 anos depois do sucesso da novela mexicana, os integrantes do RBD postaram um vídeo junto com uma contagem regressiva nas redes sociais sugerindo um retorno da banda. Hoje, eles seguem trabalhando ativamente como atores e cantores individualmente. Veja como eles estão.

Anahí, a Mia, faz parte do elenco de Rebelde

Anahí hoje tem 39 anos de idade. Em Rebelde, ela interpretou Mia Colucci, uma das personagens mais queridas e conhecidas da trama.

Hoje, a cantora está sumida das telinhas, mas é bastante ativa nas redes sociais. Sua última novela foi em 2011, quando esteve em Dos Hogares, no papel de Angélica. Ela é casada desde 2015 com um senador mexicano, com quem tem dois filhos, Manuel e Emilio.

O foco da atriz hoje é a maternidade - ela até lançou um livro sobre o assunto. Ela também tem a sua própria linha de maquiagens.

Dulce María, a Roberta

Outro destaque do elenco de Rebelde é a atriz Dulce María, que interpretou Roberta na novela mexicana. Hoje, ela tem 37 anos e segue trabalhando como cantora e atriz. Em 2021, ela lançou seu quarto álbum de estúdio, intitulado Origen. Ela também gravou um dueto com a cantora Marília Mendonça, chamado "Amigos Con Derechos", lançado após a morte da cantora sertaneja.

Dulce é casada com o diretor mexicano Francisco "Paco" Álvarez, com quem tem uma filha, María Paula. Nos últimos anos, esteve no filme Más Allá de La Herencia (2020) e lançou um livro de poemas.

Alfonso Herrera, o Miguel, faz parte do elenco de Rebelde

Alfonso Herrera, também conhecido como Poncho, hoje está com 39 anos de idade. Ele deve ser o único do elenco original que não deve participar do tão esperado retorno do Rebelde.

Ao contrário dos demais integrantes da banda, Alfonso optou por seguir carreira apenas na atuação. Ele fez bastante sucesso interpretando Hernando em Sense8 (2015), seriado da Netflix. Nos últimos anos, esteve em várias séries da televisão e de plataformas de streaming, incluindo Ozark (2022), Queen of the South (2018) e The Exorcist (2016), além de trabalhos no cinema.

Poncho é casado com a atriz mexicana Ana de la Reguera, com quem tem dois filhos, Daniel e Nicolás.

Christopher von Uckermann, o Diego

Christopher, que interpretou Diego, hoje tem 36 anos de idade. Ele também segue trabalhando como ator e cantor.

Na televisão, ele fez parte do elenco do seriado Diablero (2018), da plataforma de streaming Netflix. Ele também esteve na série 2091, da FOX. O ator não abandonou seu lado musical: em 2020, lançou o EP Sutil Universo.

No último ano, Christopher se envolveu em polêmicas após adotar um posicionamento negacionista em relação à pandemia de covid-19 e se declarou anti-vacina em suas redes sociais, sendo bastante criticado na web.

Maite Perroni, a Lupita

Maite interpretou Lupita em Rebelde. Hoje, a atriz mexicana tem 39 anos e também segue carreira artística.

Recentemente, ela foi protagonista da série da Netflix, Desejo Sombrio (2020), no papel de Alma. Ela também esteve ns seriado mexicano El Juego de las Llaves (2019) e na novela Papá a Toda Madre (2017). No cinema, interpretou Kat em La Octava Cláusula (2022).

Além de cantora e atriz, Maite também é empresária. Ela já lançou uma linha de roupas, uma marca de vinhos e fez uma parceria com a loja chinesa Shein.

Christian Chávez, o Giovanni

Christian Chávez, que interpretou Giovanni, hoje tem 39 anos. Nos últimos anos, foi um dos destaques da novela mexicana La Suerte de Loli (2021), no papel de Matías. Também esteve nos folhetins Like, La Leyenda (2018) e Despertar Contigo (2016).

No cinema, esteve no filme Madre Solo Hay Dos (2021). Neste ano, lançou uma música em parceria com Grag Queen, chamada Que Sí Que No.

O RBD vai voltar?

Depois de quase 20 anos do início da exibição original de Rebelde, o elenco mexicano enfim vai se reunir. Nos últimos dias, Dulce María, Anahí, Christopher, Maite e Christian arquivaram todas as publicações de suas respectivas contas no Instagram e trocaram suas fotos para uma do logo do RBD - o único que ficou de fora foi Alfonso.

Os mexicanos também publicaram um vídeo que alterna cenas da novela com imagens de uma reunião entre o grupo. No final, é revelado um link para uma página com uma contagem regressiva, que termina em 19 de janeiro.

Ainda não se sabe qual o projeto especial do elenco de Rebelde, mas os fãs especulam que o grupo possa sair em turnê no próximo ano.

Assista ao vídeo:

