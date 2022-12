Saiba quem é quem na família do ídolo do futebol mundial

Quem são os filhos do Pelé? Conheça os 7 herdeiros do rei do futebol

Considerado o Rei do Futebol, Pelé se casou três vezes e viveu dezenas de romances ao longo de sua vida, e teve sete herdeiros. Cinco deles são frutos de seus dois primeiros casamentos, já as outras duas são de breves namoros do atleta, que lhe renderam polêmicas.

Filhos do Pelé do primeiro casamento - Filhos do Pelé

Pelé, hoje com 82 anos, se casou pela primeira vez em 1966, com Rosemeri Cholbi. Nasceram três herdeiros da união: Kely, Edinho e Jennifer.

A primogênita é Kely Nascimento, hoje com 55 anos. A filha de Pelé é bastante ativa nas redes sociais e costuma postar bastante conteúdo sobre o esporte que tornou seu pai famoso, além de já foi palestrado no TedX, no qual falou sobre diplomacia no futebol. Ela é fundadora e presidente da Nascimento Foundation, que cria e apoia programas sobre esportes, artes e narração de histórias.

O segundo filho de Pelé é Edinho, de 52 anos. Assim como pai, o paulista seguiu carreira no futebol, atuando na posição de goleiro. Ele passou por clubes como o Santos, Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta. Atualmente, é técnico do Londrina.

Jennifer, terceira filha de Pelé com Rosemeri, hoje tem 43 anos. Entre os três primeiros herdeiros do primeiro casamento do rei do futebol, ela é a que vive mais discretamente.

Filhos do segundo casamento - Filhos do Pelé

Em 1994, Pelé se casou pela segunda vez, agora com Assíria Seixas Lemos. Da união, nasceram os gêmeos Joshua e Celeste, de 24 anos.

Joshua se divide entre o Brasil e Estados Unidos. Assim como o pai, também tem gosto pelo esporte: cursou faculdade de Educação Física e jogava como atacante no time da universidade de Tampa, na Flórida, além de já ter jogado no Santos. Atualmente, ele mantém sua página no Instagram privada apenas para família e amigos.

Já Celeste também vive de forma discreta. Assim como irmão, também já viveu nos Estados Unidos e mantém suas redes sociais trancadas.

Sandra Nascimento

Em 1990, Pelé se envolveu em um polêmica ao ser apontado como o pai de Sandra Nascimento e, por anos, o ex-jogador não reconheceu a filha. A mulher era fruto de uma relação do atleta com Anisia Machado.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, Sandra iniciou uma disputa judicial em 1990, obrigando o atleta a fazer um teste de DNA, que confirmou a paternidade. A relação dos dois, porém, nunca foi próxima.

Uma das poucas declarações do atleta em relação à Sandra foi feita ao jornalista Milton Neves, em 2009. “Até hoje ninguém sabe toda a história envolvendo minha filha. O que houve é que fui um dia procurado e me contaram sobre uma suposta filha minha. Conversei normalmente sobre o assunto e ponderei que aquela era a terceira ou quarta pessoa a imaginar ou verificar se eu era pai de outras crianças. Nenhuma vingou. Aí, pedi fotos da Sandra e de cara senti que ela realmente se parecia comigo”, disse.

Pelé afirmou que foi feito um acordo e pediu para que toda a documentação fosse elaborada. "Mas, depois disso, a relação com alguns interlocutores passou a não ser mais tão amistosa, principalmente quando o genro entrou na história. Algumas cobranças, aparentemente incluindo também cobranças financeiras, soavam como chantagem, na base de `o público vai saber´. Me senti pressionado. Os encontros, aí com advogados dos dois lados, passaram a ser mais formais, longe de uma relação de pai para filha, com o agravante que a Sandra já era mãe”.

Sandra Nascimento faleceu em outubro de 2002, aos 42 anos. Ela lutava contra um câncer de mama mas não resistiu ao tratamento, sofrendo insuficiência respiratória após uma parada cardíaca.

Flavia Kurtz - Filhos do Pelé

Pelé também era pai de Flavia Kurtz, de 54 anos. Apesar de ter quase a mesma idade da primogênita, a filha de Pelé foi reconhecida pelo ex-jogador de futebol em meados dos anos 2000. A fisioterapeuta é fruto de uma breve relação que o ex-atleta teve com Lenita Kurtz durante uma viagem.

Ao contrário de Sandra, a mulher não entrou na justiça contra Pelé. "Tive um sentimento legal quando a conheci exatamente porque ela não veio me pedir nada. Ela veio contar a história dela e queria me conhecer. Como não exigiu nada, acabou ganhando tudo o que quis", revelou o famoso na época.

