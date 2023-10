Mudou muito: antes e depois de Amy Lee do Evanescence

Cantora está no Brasil para série de shows com a banda

A cantora Amy Lee, de 41 anos, já está em solo brasileiro para uma série de shows. A vocalista do Evanescence começou a carreira na música há mais de 25 anos, quando fundou o grupo de rock ao lado do guitarrista Ben Moody, mas assumiu o comando da banda após a saída do músico.

Fotos de Amy Lee antes e depois

Amy Lee se tornou um dos maiores nomes do rock ao comandar o Evanescence, banda aclamada pelos fãs do gênero. A cantora fundou o grupo em 1995, que no começo era formado apenas por ela e Ben Moody, até que o tecladista David Hodges se juntou aos músicos cinco anos depois. Os artistas estouraram ao redor do mundo após o lançamento do álbum "Fallen" (2003), que contém um dos maiores hits dos famosos, "Bring Me To Life".

A vocalista seguiu à frente da banda nos anos seguintes após a saída de Moody, que foi substituído por Terry Balsamo. A banda lançou mais três álbuns ao longo da carreira: "The Open Door" (2006), "Evanescence" (2011), "Synthesis" (2017) e "The Bitter Truth" (2021).

Amy se dedicou exclusivamente ao Evanescence até 2014, quando deu início a carreira solo, mas não deixou o grupo de lado. A cantora fez parte da trilha sonora do filme "War Story", até que em 2016, lançou o primeiro EP sozinha, "Recover Vol. 1”, além do álbum infantil “Dream Too Much”.

A famosa é casada com o terapeuta Josh Hartzler desde 2007, com quem tem um filho, Jack Lion Hartzler, de 9 anos. Discreta, a cantora não se envolveu em grandes polêmicas ao longo da carreira e continua sendo um grande símbolo do rock mundial.

Amy Lee atualmente está em turnê com o Evanescence, que retorna aos palcos para uma série de apresentações em comemoração aos 20 anos de lançamento do primeiro álbum, e inclui o Brasil na agenda de shows. Além dos sucessos de 2003, os famosos também adicionaram no setlist faixas do projeto mais recente lançado pela banda e outras canções que foram hits na carreira do grupo.

Hoje, a banda é formada por Tim McCord, baixista, tecladista e guitarrista desde 2006; Will Hunt, baterista desde 2007; Troy McLawhorn, guitarrista desde 2017; e Emma Anzai, baixista que se juntou aos músicos no ano passado.

Quando terá show do Evanescence no Brasil?

O Evanescence retorna ao Brasil depois de seis anos sem vir ao país para uma série de shows. A primeira apresentação do grupo aconteceu no último dia 19, em Curitiba. A banda ainda sobe ao palco em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

O primeiro show do grupo em terras paulistas acontece neste sábado, 21, no Allianz Parque - a apresentação mudou de local por conta da demanda, mas todos os ingressos comprados anteriormente continuam válidos. Ainda há entradas disponíveis para compra no site da Eventim e na bilheteria oficial do evento com preços a partir de R$ 175.

Também restam ingressos para os demais shows no Brasil. Por enquanto, a única data esgotada é a primeira apresentação na capital mineira - o Evanescence marcou duas datas na cidade. Vale lembrar que nenhum dos eventos será transmitido pela televisão.

Evanescence em São Paulo

21 de outubro, às 21h, no Allianz Parque

Ingressos a partir de R$ 175 disponíveis na Eventim

Rio de Janeiro

23 de outubro, às 22h, no Qualistage

Ingresos a partir de R$ 180

Belo Horizonte

25 e 26 de outubro, às 22h, na Arena Hall

Ingressos a partir de R$ 270

Recife

28 de outubro, às 22h, no Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 370

