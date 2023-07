Alcione antes e depois: fotos da 'Marrom'no início da carreira

Alcione, 75, é um dos maiores nomes da música popular brasileira. A cantora já passou por grandes mudanças ao longo da vida, como na vez em que perdeu 25kg em apenas oito meses. A artista também já mudou o visual dos cabelos e começou a fazer os primeiros procedimentos estéticos. Confira o antes e depois de Alcione.

Fotos da Alcione antes e depois mostram carreira da sambista

Nascida no dia 21 de novembro de 1947, em São Luís, Maranhão, a cantora Alcione se consagrou como uma das grandes vozes do samba. Em 2023, Marrom completa 50 anos de carreira.

Alcione tem oito irmãos. Seu pai, músico da banda da polícia, ensinou-a a tocar clarinete. Chegou ao Rio de Janeiro em 1972, quando começou a cantar no Little Club e ficou conhecida no Beco das Garrafas, circuito da bossa nova. Ela então ganhou espaço em programas de jovens talentos na TV – como o apresentado por Flávio Cavalcanti – e gravou seu primeiro disco em 1975. Daí em diante, ela não parou mais.

Quando estava na casa dos vinte anos de idade, a cantora resolveu sair de sua cidade natal, São Luís do Maranhão, para tentar a sorte no Rio de Janeiro. O primeiro álbum da artista foi lançado em 1975, chamado "A Voz do Samba", que deu o pontapé inicial na carreira de uma das maiores representantes do gênero.

Desde então, Marrom, que aderiu ao apelido desde o início da carreira, lançou três compactos, 21 LPs, 19 CDs e nove DVDs. Também fundou o Clube do Samba, ao lado de Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e Clara Nunes, além da escola de samba mirim da Mangueira.

A cantora passou por uma mudança radical no visual há cerca de sete anos. Em dezembro de 2016, Alcione mudou os hábitos alimentares e emagreceu mais de vinte quilos em menos de um ano. A primeira aparição da famosa após a dieta chamou a atenção do público, que elogiou a boa forma da voz de "Meu Ébano".

Por que a artista está cantando sentada?

O palco das apresentações da cantora Alcione conta com uma cadeira para que a artista possa se sentar em alguns momentos do show, já que a famosa passou por uma cirurgia na coluna em julho do ano passado. Na época, os médicos recomendaram que ela ficasse em repouso, o que fez com que Marrom adiasse alguns compromissos.

Alcione foi diagnosticada com espondilolistese, que é quando uma vértebra escorrega sobre outra, podendo causar dores e desvios de postura. Antes do procedimento, a cantora contava com a ajuda de uma pessoa para se deslocar nos palcos.

Hoje aos 75 anos, a cantora desacelerou o ritmo e realiza apenas entre seis a oito shows por mês para evitar grandes deslocamentos e ter que passar muito tempo fora de casa.

