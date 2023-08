Antes e depois de Martinha, cantora da Jovem Guarda

Um dos principais nomes da música brasileira, Martinha tem 76 anos e não lança novos álbuns há 20 anos. Embora não tenha músicas novas e sua demanda de trabalho seja menor hoje em dia, ela não está longe dos palcos totalmente. Veja o antes e depois de Martinha e como está a vida da cantora atualmente.

Martinha da Jovem Guarda está com 76 anos

Martinha nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em junho de 1947 e ficou conhecida no país não apenas pela voz, mas também por suas composições. Seu reconhecimento veio com dois grandes sucessos que estouraram no final dos anos 60: Eu te amo Mesmo assim e Eu daria a Minha Vida, esta última também eternizada na voz de Roberto Carlos, outro ícone do movimento da Jovem Guarda.

Segundo relatou em entrevista ao A Música de: História Pública da Música do Brasil, em abril de 2019, ela foi incentiva pela mãe - que foi cantora de rádio - a entrar na música e por isso já aprendeu a tocar piano e acordeão logo na infância. Seu primeiro LP foi lançado em 1967, que trazia 12 músicas e trazia faixas como Gosto de Você, Meu Vestidinho, Seja o Que Deus Quiser, Não Gosto de Você, entre outras. Sua carreira continuou a crescer e ela lançou um álbum que levava seu nome em 1969 e depois mais um, também intitulado Martinha, em 1970.

O sucesso da cantora não era apenas no Brasil e ela mirou a carreira internacional, lançando discos em espanhol como Hoy Daría Yo La Vida em 1970 e Amigos Y Amantes em 1977. Nos anos seguintes, ela continuou o trabalho e também lançou os LPs Como é Que vai Ficar? (1981), Aos Amigos, Aos Amantes, a Você (1987), entre outros. Seu último álbum foi Seleção de Ouro, em 1999, mas a carreira continuou com shows e aparições especiais.

Em 2019, Martinha relatou ao Domingo Show da Record TV, um problema nas cordas vocais, o que não a impede de cantar, mas dificulta. Ela foi diagnosticada com um Edema de Reinke, causado por um acúmulo de líquido na garganta. "Não vou deixar isso terminar com a minha vida de cantora. Tenho a façanha da composição, mas sou as duas coisas, tem dia que fica melhor e dia que fica melhor", explicou a cantora na época.

Hoje Martinha trabalha como compositora e ainda realiza shows. No Instagram, a famosa dispõe um número de contato para contratações e esteve em alguns eventos no começo do ano, como o Baile de Aniversário de São Paulo, na Casa de Cultura da Freguesia do Ó, em comemoração aos 469 anos da cidade, e o Show do Programa Éramos Todos Jovens da Rádio Tropical FM em Póa.

Antes disso, em 2020, ela também apareceu no projeto Vozes da Melhor idade, produzido por Thiago Marques Luiz, em que soltou a voz e falou sobre a carreira. E também se apresentou em Piracicaba, no teatro municipal do local, em uma festa especial da Jovem Guarda.

Na mesma entrevista que cedeu ao A Música de: História Pública da Música do Brasil, em 2019, Martinha comentou sobre sua demanda de shows e disse que gostaria de trabalhar mais, porém, disse que o trabalho que faz, mesmo que pouco, a satisfaz.

Martinha tem dois filhos

Martinha tem dois filhos, o baterista Luciano Lobato e o advogado Fernando Lobato. Luciano mantém uma conta aberta no Instagram para mais de 2 mil seguidores e namora com a consultora de estilo Karina Abud. Já Fernando é mais discreto e tem um perfil fechado na rede social para pouco mais de 200 seguidores. Segundo o Linkedin do herdeiro de Martinha, ele é formado pela UNIP - Universidade Paulista, além de ter Pós-Graduação pela IBMEC. Fernando é especialista em direito penal e atua no âmbito do direito penal e processual, eleitoral, civil e constitucional.

De acordo com apuração do portal Letras, voltado ao mundo da música e ligado ao R7.com, Luciano e Fernando são fruto do casamento de Martinha com o advogado Paulo Sérgio Spósito, em 1970. Não há informações de quando eles se separaram, mas ainda segundo o portal, além deste relacionamento, ela chegou a namorar com o cantor Antônio Marcos e também Dedé, baterista de Roberto Carlos. Ela não é casada atualmente.

