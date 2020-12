Mulher de William Bonner revela crush em Renata Vasconcellos

Natasha Dantas, de 57 anos, mulher do apresentador William Bonner (57), passou a tarde da última quarta-feira (30/12) batendo um papo com os seus seguidores da rede social Instagram. A fisioterapeuta respondeu perguntas e curiosidades do público e até revelou ter um ‘crush’ pela jornalista Renata Vasconcellos, de 48 anos, parceira de bancada de Bonner.

O que a Mulher de William Bonner disse?

Através da Stories da rede social do Instagram, a profissional da saúde, disse para os seus seguidores, que é próxima da companheira de bancada do marido William Bonner, a jornalista Renata Vasconcellos. “Conheço ela. Ela é linda, educada, uma boneca… Acho que eu e o Brasil temos um crush nela”, revelou Natasha.

Durante o bate-papo, Natasha Dantas também recebeu vários comentários de elogios direcionados para o maridão, o apresentador do ‘Jornal Nacional’, da TV Globo. Na ocasião, ela se mostrou bem tranquila em relação a isso. “Ele é bem bonito mesmo. O que que a gente pode fazer? Pode falar, disse, bem humorada.

Já uma segunda seguidora, contou que sonhou que tinha se casado com Bonner e a reação de Natasha foi surpreendente. Ela disse, bem humorada: “Não te julgo (risos). Só me conta se o sonho foi bom”. Natasha Dantas, mulher de William Bonner, fez uma declaração para o amado quando completou 57 anos. Romântica, ela fez uma homenagem com direito a textão se declarando para o jornalista. Dentre as palavras, ela diz: “só vou escrever que eu amo toda intensidade dele”.

Sobre Renata Vasconcellos

Pelo visto, a relação da mulher de William Bonner com a apresentadora Renata Vasconcellos é de amizade e nada de ciúmes. Com a fala de Dantas durante as perguntas e respostas com os seguidores, é nítido que as duas são amigas. Renata divide a bancada do ‘Jornal Nacional’ ao lado de Bonner, marido de Natasha.

William e Natasha nas rede sociais

Nas redes sociais, os dois vivem compartilhando fotos e momentos juntos. Natasha também mostra que mantém uma boa relação com os filhos do apresentador, Vinícius, Beatriz e Laura – fruto do casamento com a apresentadora Fátima Bernardes. William Bonner se casou pela segunda vez em 2018. Dantas e ele oficializaram a união com uma cerimônia íntima em São Paulo, apenas para familiares e amigos próximos do casal.

Hora ou outra, a fisioterapeuta surge com um post novo falando sobre Bonner e o relacionamento dos dois. Ao lado de uma foto em que aparecem os dois sorrindo e felizes, ela escreve: “Vontade de encher esse feed com capturas de tantos momentos nossos, como quando ficamos de bobeira no sofá vendo tv. Ou quando o filme chega só porque acho muito fofo ver Astor e Stella correrem para encontrá-lo na porta. Quando também o filme jogando uma corrida de carros de fórmula 1 […]”.

