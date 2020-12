De neon a volumes: 7 tendências da moda para 2021

Com 2020 chegando ao fim, é tempo de olhar em direção ao novo ano. Um dos assuntos em questão são as tendências da moda para 2021. Elas vêm como um reflexo dos desafios enfrentados nos últimos meses por conta da pandemia da Covid-19. Priorizam o conforto, mas sem perder o estilo, e buscam levantar o astral.

Quais são as tendências da moda para 2021?

O colorido do neon e das estampas botânicas promete seguir forte para ajudar a alegrar os visuais. Moletom, os muitos bolsos do utilitário e volumes são práticos e tendem a não apertar ou incomodar, priorizando o bem-estar. Confira as tendências da moda para 2021:

Neon

Neon. Você já deve ter se deparado com ele por aí. E saiba que vai continuar em alta, como tendência forte para o verão 2021. Os tons de marca texto ajudam a levantar o astral em meio aos desafios de 2020, que se estendem para o novo ano.

Sabrina Sato deixou a proposta ainda mais chamativa com color blocking. Consiste em vestir blocos de cor, fugindo de misturas óbvias. Leva em conta a posição das tonalidades no círculo cromático, com as combinações análogas (cores próximas), complementares (posições opostas) e tríade (três opções equidistantes).

Moletom

O moletom já vinha se firmando no mundo fashion e, com a quarentena, virou o grande queridinho. O conforto proporcionado pelas peças é o grande diferencial. Vale ar todo esportivo, como o da Isis Valverde, e até mix de estilos, ao lado de peças mais formais, incluindo blazer, camisa e scarpin.

Moda utilitária

Outra aposta fortalecida pela pandemia é a moda utilitária, que une estilo, conforto e praticidade. Os seus muitos bolsos trazem espaço para todos itens, do celular às máscaras, necessárias para reduzir a propagação da Covid-19.

O macacão da Sophia Abrahão é um pretinho nada básico. Tem os característicos bolsos grandes, além de comprimento cropped (mais curto) e modelagem acinturada.

Volume

A lista de tendências da moda para 2021 conta ainda com volume, que traz sensação de conforto. Mas, é claro, amplia medidas. Observe-se bem no espelho! A silhueta é mais comprometida com o recurso no quadril ou nos seios. As mangas bufantes são a aposta mais democrática.

Short godê

Quer uma peça estilosa, fresquinha e confortável para os dias quentes do verão? Que tal o short godê? Tem cintura alta marcada e modelagem soltinha. Apareceu no desfile de verão 2020 de Alexander Wang, em jeans claro bem volumoso.

No Brasil, estreou na produção escolhida por Marina Ruy Barbosa para curtir o Carnaval deste ano. Na época, a atriz recebeu críticas pelo estilo “diferentão”. Tempos depois, o modelo ganhou espaço no guarda-roupa de outras famosas, influenciadoras digitais e antenadas na moda, prometendo se consolidar como tendência.

Para deixar o short godê em evidência, aposte em tops ou blusa por dentro dele, garantindo que seu efeito amplo fique bem à mostra. Lembre-se que confere volume ao quadril e, portanto, se quiser disfarçar essa região, não é o indicado.

Outro detalhe importante é que, ao se sentar ou abaixar, pode revelar bastante o corpo. Faça movimentos em frente ao espelho para se certificar de que a calcinha não aparecerá.

Jeans oversized – tendências da moda para 2021

A supremacia da calça jeans skinny vai dividir espaço com o oversized (largo). É mais uma maneira de ampliar o conforto de uma peça que já é conhecida por conferir essa sensação. Se quiser disfarçar o volume do quadril, tenha cuidado com o modelo, porque tende a ampliar. Cortes retos e flare são os mais indicados para equilibrar o corpo.

Estampa botânica

Você sabia que a estampa botânica está com tudo? Traz o colorido e as formas de flores, folhagens, paisagens naturais, animais… Ana Maria Braga escolheu a trend em uma peça que tem a cara do verão: vestido longo e soltinho. O decote V ajuda a alongar e as mangas levemente bufantes conferem um toque a mais de estilo.