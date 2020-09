O namoro de entre Luísa Sonza e Vitão continua rendendo. O pai da cantora, Cézar Sonza, se pronunciou no final de semana para defender a filha após as críticas que ela passou a receber depois de assumir namoro com o cantor Vitão. Em sua conta no Instagram, Cézar postou um vídeo para dizer que Luísa nunca precisou usar ninguém “de escada” e elogiou a postura de Whindersson, ex-marido da artista.

“No momento, está sendo falada muita coisa errada da Luísa, muitas opiniões, como se ninguém mais prestasse na família. Ninguém observa as ações boas que ela fez até hoje. Ela nunca dependeu de ninguém financeiramente, canta desde jovem. Nunca precisou usar escada de ninguém, como algumas pessoas dizem. Mas que bom que o Whindersson tem ajudado porque eu acho que a Luísa ajudou muito o Whindersson porque ele viveu fases de depressão, de momentos difíceis que a Luísa inclusive parou de trabalhar”, afirmou.

Pai diz que Luísa Sonza e Whindersson terminaram em paz

O pai de Luísa Sonza também disse que o casamento entre a filha e Whindersson terminou em uma hora boa, uma vez que eles não têm filhos e podem reconstruir a vida. “O casamento acabou e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que bom que acabou agora. Eles não têm filhos, são jovens, podem reconstruir a vida deles. Acabar o casamento foi uma decisão de ambas as partes”, afirmou. “Estranha muito a preocupação das pessoas sobre o que aconteceu. Deixem as pessoas viverem, eles seguem fazendo o bem. O Whindersson é uma pessoa do bem, a Luísa também. Na juventude acontece muita paixão, e quando é paixão talvez não dura, mas isso não apaga uma história linda que os dois tiveram.”

Cézar Sonza também afirmou que só ficaria preocupado se ouvisse críticas vindas de pessoas que conhecem a família. Ele ainda defendeu o talento da filha. “Alguma publicação que possa surgir talvez não venha de coração porque eu ficaria preocupado com publicações de pessoas que nos conhecem, mas, de quem não conhece, entra num ouvido e sai no outro”, disse.

“Tem que engolir essa menina do interior, do Sul do Brasil, que está fazendo sucesso. Se ela não fosse boa, qualquer mulher de famoso, marido de famosa seria artista e cantor também”, concluiu.

Luísa Sonza e Vitão se beijam em público pela 1ª vez

No final de semana, Luisa Sonza subiu ao palco no show do namorado Vitão, em Campinas (SP). Os dois se abraçaram e se beijaram em público pela primeira vez, para delírio dos fãs — a plateia acompanhou a apresentação de dentro de carros.

Nas redes sociais, Vitão ainda publicou fotos ao lado de Luísa. No Instagram, pouco antes, a cantora já havia anunciado que poderia invadir o show de Vitão. “Invade minha vida”, brincou o cantor. Na noite de sábado, o casal, que apareceu agarradinhos nas redes sociais, entrou em uma brincadeira no TikTok, na qual uma pessoa fingi ser uma boneca. Luísa aparece se divertindo com a “boneca Vitão” e os dois finalizam os vídeos rindo.

Ataques a Luísa Sonza e Vitão na web continua

Neste final semana, Luísa Sonza recebeu uma série de ataques em um post feito em fevereiro deste ano em seu Intagram em que aparecia ao lado do então marido, Whindersson Nunes. Internautas mandaram ela apagar a foto e deixaram vários insultos para a cantora, que desagradou muitas pessoas ao assumir seu namoro com Vitão.

“Apaga isso sua ridícula”, disse um internauta. “Escrota! Apaga essa foto”, criticou outra pessoa. “Cara de pau”, comentou outra pessoa. Luísa foi acusada por algumas pessoas de ter traído o ex-marido, Whindersson Nunes com Vitão. Em sua rede social, Luísa negou os rumores de que teria traído Whindersson com Vitão.

“Eu queria que as pessoas me conhecessem, eu tinha essa sede de mostrar que eu era uma pessoa correta, que eu tenho caráter. Mas quando eu entendi que ninguém estava nem aí para o que eu tinha que dizer ou não… Acho que me libertei. Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim. Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano. Não deem atenção para essas pessoas. Elas nunca deram atenção para mim. Nunca quiseram escutar meu lado ou o que eu tenho para dizer”, continuou Luísa

Luísa Sonza e Vitão assumiram romance simultaneamente

Luísa Sonza e Vitão assumiram o namoro após meses de especulações sobre o relacionamento na quinta-feira (10) e movimentaram a web. Os cantores fizeram posts simultâneos nas redes sociais e publicaram diversas fotos juntos, em diferentes momentos, sempre em clima de romance. Nas legendas, eles não escreveram nada, mas ficou claro para os fãs do – agora oficialmente – casal. Vem ver como tudo começou.

No dia 29 de abril, Luísa Sonza e Whindersson Nunes, que era casados desde fevereiro de 2018, anunciaram a separação no Instagram. Não demorou muito para que os rumores de um relacionamento com Vitão começassem a circular na web.

Em 2019, Luísa Sonza e Vitão trabalharam juntos na música Bomba Relógio. No dia 12 de junho deste ano, Dia dos Namorados, eles lançaram juntos a música e o clipe Flores, que esbanja sensualidade e química entre o casal. Nesta época, as notícias em torno de um relacionamento já estavam a todo vapor. Em entrevista à revista Vogue, Luísa Sonza negou os boatos e disse que ela e Vitão eram apenas grandes amigos.