Namoro fake? Rezende entrega ‘trollagem’ de affair com GKay

Rezende (24), fez um vídeo no seu canal do YouTube na noite de terça-feira (29), falando sobre o seu relacionamento com a humorista GKay (28). A publicação gerou curiosidade entre os internautas, tudo porque, o vídeo foi ao ar logo após a polêmica envolvendo o término do namoro entre os dois. Nas imagens, o youtuber fala sobre o fim do affair, mas ao final, revela que tudo não passou de uma trollagem.

O que Rezende fala no vídeo sobre GKay?

No vídeo do canal no youtube, Rezende começa respondendo perguntas enviadas dos fãs. A primeira pergunta foi sobre o começo do affair entre os dois. Ele então revela: “A gente se conectou pelo Mazzafera (canal do Matheus Mazzafera). Ele colocou uma pergunta dela no vídeo e eu falei que ‘sim’ (perguntou se eu ficaria com ela, e eu falei que sim). Depois ele ligou pra ela e aí começou a conversar e tudo mais. Aí ela também falou que ficaria e aí a gente começou a trocar ideia.”

Assista ao vídeo:

Ao responder uma pergunta sobre relacionamento à distância, o youtube fala: “A real é que, eu e a GKay, nós decidimos parar de ficar. Eu acho que vocês sabem disso, a gente estava ficando por um tempo. E depois que eu fui pra São Paulo a gente ficou e ela veio pra cá. Mas, a gente decidiu que era melhor a gente parar, porque uma das coisas era a distância, por ela morar em SP e eu em Londrina, no Paraná”.

“Eu espero que vocês entendam, que não fiquem chateados, tristes. Eu sei que muita gente estava torcendo, mas não tem o que fazer”, completa o youtuber, deixando claro que o término com a affair.

Trollagem?

Ao final do quadro ‘perguntas e respostas’, Rezende revela que tudo não passou de uma ‘trollagem’ com a GKay. “Essa pergunta é muito boa galera, muito boa mesmo. E eu espero que vocês também entendam em relação a isso”, diz o youtuber ao mostrar uma imagem no celular com uma foto com ‘trollagem’. “Está perguntaaaa trollei! É uma trollagem isto, eu e a GKay estamos bem, estamos nos conhecendo, ficando e tal. Então a gente não teve essa conversa”. Em seguida, ele revela porque decidiu fazer a trollagem com os fãs porque é uma brincadeira que sempre faz nos vídeos.

O que aconteceu entre Rezende e GKay?

Na manhã desta terça (29), o youtuber e a humorista foram parar entre os assuntos mais comentados da rede do Twitter. O motivo? Rezende resolveu dar uma ‘escapadinha’ em uma balada e acabou sendo filmado por uma fã. Após o ocorrido, ele recebeu a famosa ‘exposed’ de GKay, que por fim, decidiu acabar com o affair de apenas um mês. Na rede social, a influencer detonou: “Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor, minha vida não é uma novela.”

Teve ou não traição?

Segundo o youtuber, nada aconteceu durante a festinha desta madrugada. Através do Stories do Instagram, Rezende desmentiu o vídeo. [assista aqui]. Ele conta que não teve nenhum envolvimento com outra mulher na festa e criticou a postura de Alice Pradda, que filmou o momento.

“Só quero explicar para vocês, a verdade. Ontem eu e meus amigos fomos a um restaurante, meio pub, lugar aberto. Quando trabalho, trabalho demais. Quando estou de férias, gosto de relaxar e ficar tranquilo. Não posto bebida pelo fato de saber que muito do meu público é criança e adolescente. Tomo muito cuidado e peço para que meus amigos também tomem. Uma garota passou filmando com o celular na minha cara”, começou.

Rezende continuou falando sobre polêmica com a GKay. “O Mendes foi falar com ela, numa boa. E ela apagou. Eu não falei para apagar. Meu amigo foi lá só para conversar com ela e ela quem decidiu apagar. Depois, ela foi lá para dentro e continuou filmando. Eu realmente vi depois ela postando algumas coisas, mas não estava entendendo absolutamente nada. Ela chegou a postar uma conversa que era comigo, sendo que não era eu. Eu nem falo daquele jeito. Não era eu. Não sei por qual motivo ela fez isso. Eu se quer conversei com essa pessoa. A gente não teve diálogo. O único contato que teve com ela foi do meu amigo falar com ela por causa de bebida. Só! Não conversei com essa pessoa. Não falei com ela pessoalmente e nem por texto. Quando vi que as pessoas estavam falando de mim, sendo que é mentira, na hora falei: ‘Não é possível’. E postei os stories explicando e esse foi o erro. Peço desculpas as pessoas que me seguem. Foi um momento de desespero ao ver todo mundo falando de mim e falando mentira. Deletei porque amigos falaram que parecia que eu estava bebendo”, disse.

Sobre a reação de GKay nas rede sociais, Rezende disse: “Sobre a Gkay, entendo que ela tenha ficado estressada na hora e chateada, É normal quando você vê algo que não vai de acordo com o que você pensa. Dá uma desestabilizada e é normal. Mas em relação a ela, prefiro conversar com ela no privado e particular para poder explicar. Já fiz isso, mas só queria deixar claro que eu, se quer falei com essa pessoa. Se eu tivesse falado com essa pessoa, ela poderia ter tido argumentos para falar sobre mim.”

Quem também resolveu se pronunciar, foi a autora do vídeo, Alice Pradda, que se defendeu dizendo: “Não vou me intimidar! Sim, estou com a consciência limpa. Então, já acharam o apê onde eu estava antes, interfonando nos apartamentos, me procurando, dizendo que tem uma entrega para mim. Gente, não tenho medo de ameaça. Não fiz nada demais. Só expus uma pessoa pública.”

Repercussão nas redes sociais

No Twitter, Rezende e GKay foram os assuntos do momento.

3:00 da manhã e eu tentando entender oq rolou entre rezende e gkay pic.twitter.com/3ESZVcnCHy — thayᶜʳᶠ (@thayxcondidah) December 29, 2020

Rezende traiu Gkay com Gusttavo Lima na casa do Pyong enquanto Felipe Neto bebado calçava o tênis da ex mulher do veio rico da Livia Andrade na boate da Flavia Pavanelli enquanto Neymar viajava com o Carlinhos Maia e o Alvaro filmava tudo — . (@nevascaaaa) December 29, 2020

Eu achando que o Rezende era super fofo, e que daria certo ele e a Gkay pic.twitter.com/20ximUB59R — chatinha (@natalyfabia) December 29, 2020

Bom dia

Acordei com o babado do #rezende e da #gkay

Mulheres sejam igualmente a Gkay, não queiram relacionamento só de redes sociais, e quando o homem aprontar como o c* dele mesmo , exponha mesmo , esses macho escroto pic.twitter.com/WmQfu516YL — Olhos de Cigana 𓆙 (@Jessicaatito) December 29, 2020

Gkay, Rezende, Flavia pavanelli, Júnior, Virgínia e Zé Felipe… pic.twitter.com/lR3Es8My0k — Adrielly (@arrobapretinhha) December 29, 2020

