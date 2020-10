A rapper Nicki Minaj e o marido, Kenneth Petty, já são papais! De acordo com o site TMZ, a rapper deu à luz seu primeiro filho na última quarta-feira (30), em Los Angeles, Estados Unidos. O pai da criança teria acompanhado o parto de perto.

A rapper deu início aos rumores de gravidez no início deste ano, quando uma fã pediu a ela para compartilhar fotos da barriga do bebê no Twitter. “Sim, em alguns meses. O mundo ainda não está pronto”, escreveu ela.

Nicki então anunciou que seria mãe em julho por meio de um ensaio fotográfico publicado em suas redes sociais. Sem dar muitos detalhes sobre a gestação, ela postou a imagem com uma hashtag “grávida”. Após a repercussão sobre a notícia, ela comemorou o momento positivo que vivia compartilhando outra imagem sua.

“Amor. Casamento. Carrinho de bebê. Transbordando de emoção e gratidão. Obrigado a todos pelos votos de boa sorte.”, escreveu na legenda.

Este é o primeiro bebê de Minaj e seu marido, Kenneth Petty. Eles se casaram em outubro passado , tornando Minaj a ” Sra. Petty ” de verdade. Pouco antes do casamento, ela anunciou sua intenção de “se aposentar e ter minha família”, Como relata o Vulture, ela não parou de trabalhar, tendo conquistado seu primeiro hit nº 1 da Billboard (seu remix de “Say So” com Doja Cat) em maio.

Qual é o nome do bebê de Nicki Minaj ?

Até o momento, não se sabe o sexo e o nome escolhido para o bebê. Durante a gestação, a artista não deu nenhuma pista sobre se esperava por uma menina ou menino. Nicki e Kenneth ainda não se manifestaram a respeito da novidade.

“Aposentadoria” e susto nos fãs

Em setembro do ano passado, a cantora deu um susto em seus fãs e chegou a anunciar, por sua conta no Twitter, a aposentadoria do mundo da música para se dedicar ao marido e à família que gostaria de formar. Mais tarde, em uma entrevista, ela se explicou e se desculpou pelo mal-entendido, afirmando que se referia às dúvidas que tinha sobre a produção de um quinto álbum.

Indicação ao Grammy Latino

Mesmo dando uma pausa na carreira para focar na maternidade, Nicki Minaj não deixa de ser lembrada em premiações por seu trabalho. A rapper concorre aos prêmios de Gravação do Ano e Canção do Ano pela parceria com Karol G na música Tusa.