Neusa Maria Faro é parente de Rodrigo Faro?

Uma das maiores atrizes do país, a veterana Neusa Maria Faro chamou atenção ao longo da vida em diversos papéis nas telinhas. Além disso, seu sobrenome causa certa curiosidade entre o público, que a relaciona a outro famoso nome da televisão, o ator e apresentador Rodrigo Faro, de 49 anos. Afinal, eles são parentes ou não? A atriz faleceu neste sábado, 8 de julho, aos 78 anos de idade, em São Paulo.

Rodrigo Faro e Neusa Maria Faro são parentes?

Apesar do mesmo sobrenome, Neusa Maria Faro e Rodrigo Faro não são parentes. Ainda que não dividam laços sanguíneos, os artistas não são desconhecidos e já trabalharam nos mesmos projetos nos anos 2000. A dupla contracenou nos folhetins Alma Gêmea (2005) e O Profeta (2006 - 2007).

No sucesso de Walcyr Carrasco, Neusa viveu Divina, uma de suas personagens mais icônicas da carreira. Ela era dona de uma pensão na trama, era casada com Osvaldo (Fulvio Stefanini) e mãe de Vitório (Malvino Salvador), Dalila (Fernanda Machado), Hélio (Erik Marmo) e Nina (Tammy di Callafiori). No papel, ela tinha um bordão que sempre soltava em cena e ficou muito famoso: "Osvaldo, não fale assim com a mamãe". Já Rodrigo viveu Zacarias Príncipe, rapaz que fisga o coração de Mirna (Fernanda Souza) na história.

No ano seguinte, Rodrigo Faro e Neusa Maria Faro voltaram a trabalhar no mesmo projeto e estiveram em O Profeta. Ela era Teodora, uma simpática empregada que era apaixonada por Piragibe (Luis Gustavo), homem que disputava com Hilda (Ana Lúcia Torre). Parceiro de elenco, Rodrigo viveu na novela Tainha, um jovem peixeiro. Ele escondia dos amigos a profissão, não tinha educação, mas era bonito e bondoso. Quando o rapaz se aproximava de Teresa (Paula Burlamaqui) sua vida tinha uma reviravolta, pois começava a aprender bons modos.

Além da dupla de atores, outro famoso que também leva o sobrenome "Faro" é o ator e cantor Jonatas Faro, de 35 anos de idade, estrela de produções como Malhação. Apesar da possível confusão, ele também não é parente de Neusa Maria Faro ou Rodrigo Faro.

Morte de Neusa Maria Faro

A atriz Neusa Maria Faro morreu na madrugada deste sábado, 8 de julho, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, no Instagram durante a madrugada. "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa", escreveu.

Ela estava internada desde junho devido a complicações por causa de trombose, mas a causa exata da morte não foi revelada até o momento. O corpo da artista será velado em Valinhos, cidade do interior de São Paulo, já neste sábado, 8 de julho, no Cemitério Municipal de Valinhos.

Neusa Maria estava afastada da televisão desde 2016, quando fez uma participação na novela Êta Mundo Bom como Margarida. Ela não abandonou a carreira depois disso, pois continuou trabalhando no cinema, com os filmes O Segredo de Davi (2018), e Nas Mãos de Quem me Leva (2021), além do teatro, em que esteve em cartaz com Gaslight - Uma Relação Tóxica, em 2022.

