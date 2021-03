O atacante brasileiro Neymar Jr fez mais um investimento imobiliário e comprou uma mansão que pertencia a Claudia Raia e Edson Celulari, no Rio de Janeiro. O jogador pagou cerca de R$ 13 milhões na propriedade que está localizada em Itanhangá, zona oeste da capital Fluminense. O casal morava no local quando eram casados, no entanto encerraram a relação em 2010.

O fato curioso desta história, é que Neymar comprou a propriedade que pertencia aos pais de Enzo Celulari, que segundo informações, é o atual affair de Bruna Marquezine, ex do craque.

Como é a mansão que Neymar comprou?

A nova mansão de Neymar está em uma propriedade de 3,5 mil metros quadrados, localizada então em uma das regiões mais remotas do condomínio. O imóvel é composto por oito banheiros, seis suítes e possui piscina, sauna, academia, estúdio de dança, espaço gourmet com churrasqueira, além de um amplo jardim. Por fim, a residência também possui uma casa só para hóspedes, e que fica separada da casa principal.

O total de área construída é de 1.435 mil m², e na residência há uma vista panorâmica da Pedra da Gávea. A área ainda é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. Com um corredor de palmeiras na entrada, o imóvel conta com garagem que cabe até seis carros.

Há anos o imóvel estava para venda, e Enzo era quem mais frequentava a residência, visto que Claudia e o atual marido, Jarbas Homem de Mello, vivem em São Paulo.

Esta é a segunda casa que Neymar adquire no Rio de Janeiro, visto que o craque do PSG também tem uma residência na Costa Verde em um condomínio de Mangaratiba, no qual o acesso se dá apenas por barco ou helicóptero.

Fotos da mansão que Neymar comprou de Claudia Raia

Bruna Marquezine está namorando Enzo Celulari?

Entre idas e vindas, o relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine durou até 2019. No entanto, em 2020 começaram os rumores sobre o relacionamento entre a atriz e o filho Claudia Raia e Edson Celulari.

O casal foi visto no início deste ano aos beijos em Fernando de Noronha. Entretanto, recentemente os dois também apareceram juntos em passeio em São Miguel dos Milagres, no Estado de Alagoas.

Até o momento nenhum dos dois assumiram o romance de forma oficial. Mas, recentemente Bruna compartilhou uma série de fotos no Instagram, e Enzo Celulari comentou “Te amo” na publicação.

