Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão namorando, diz colunista

Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão oficialmente namorando. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, foi confirmado nesta segunda-feira (18) o que os boatos já diziam: que os dois realmente estariam em um relacionamento.

Tá rolando? Bruna Marquezine e Enzo Celulari podem estar em um namoro sério

De acordo com o jornalista, a atriz Bruna Marquezine e Enzo Celulari estavam hospedados no mesmo hotel, como amigos próximos repassaram para o veículo. A coluna de Léo Dias entrou em contato para confirmar que os dois estariam juntos, mas a famosa não se pronunciou.

Embora não tenha confirmado o relacionamento, Marquezine está solteira desde 2019 quando chegou ao fim o relacionamento de idas e vindas com o jogador Neymar. Enquanto Enzo terminou seu namoro com a modelo Victoria Grendene, em fevereiro de 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Trocas de comentários nas redes sociais entre

Bruna Marquezine e Enzo Celulari

Ainda no meio de 2020, quando estavam rolando rumores de um affair entre os dois, Enzo também comentou em uma postagem da atriz da Netflix.

Bruna havia postado uma sequência de fotos sensuais usando um vestido preto com abertura nas costas. Depois da postagem, ela escreveu: “Eu me recuso a viver meu inferno astral esse ano”. Logo em seguida, Enzo brincou: “Bonito esse quadro atrás”.

O “flerte” entre os dois já acontece há meses. Em agosto do ano passado, Enzo Celulari ganhou um comentário de Marquezine.

Em um post do Instagram, o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, lamentou a morte do cachorro. Nisto, a famosa deixou um emoji de coração nos comentários e os fãs começaram a torcer pelos casal.

Neymar desarquiva fotos de Marquezine e agita a web

Bruna Marquezine virou assunto na semana passada, mas por outro motivo. Pegando os fãs de surpresa, as fotos da famosa foram desarquivadas do Instagram de Neymar. Não demorou, e os boatos de um retorno entre eles começou a circular na internet. O assunto foi parar nos Trends Topics do Twitter.

Mas, para a infelicidade dos que shippam “Brumar”, o craque do PSG afirmou que tinha admiração pela ex-namorada, mas que isso não significava que os dois haviam reatado. “Eu não desarquivei nada, nem sei mexer nisso. Nunca mexi em foto nenhuma”, contou para o site do Hugo Gloss.