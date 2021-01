Neymar explica fotos de Bruna Marquezine em seu Instagram

Neymar, de 28 anos, agitou as redes sociais depois que fotos com a ex, a atriz Bruna Marquezine, de 25, foram desarquivadas do Instagram do jogador. Após toda a repercussão sobre a possível “volta de Brumar” nesta terça-feira (12), o craque do PSG, revelou o que aconteceu.

Web surta com a possível volta de Brumar

Nas redes sociais, os fãs não perderam tempo e logo fizeram comentários sobre a possibilidade de Neymar e Bruna Marquezine terem reatado o namoro. Mesmo que o término tenha acontecido há anos, os dois ainda tem fãs fieis e fã clubes que foram criados para demostrar carinho ao ex-casal.

Os fãs de Brumar repercutiram sobre o fato das fotos do casal terem sido desarquivadas no Instagram nesta semana. Vários mostraram que ainda torcem para a volta do casal que confirmou o término em 2018.

Brumar ainda existe? Neymar explica fotos de Bruna resurgindo em seu Instagram

Apesar da esperança dos fãs que shippam Bruna e Neymar, parece que tudo não passou de um mal entendido. Em resposta para o site de Hugo Gloss, o jogador se manifestou, esclarecendo a situação.

Se desviando da “culpa”, Neymar passou a bola para a rede social por deixar as fotos visíveis. “Eu não desarquivei nada, nem sei mexer nisso. Nunca mexi em foto nenhuma”, garantiu ele.

Para completar, o atleta falou com carinho sobre a ex, assumindo que a atriz teve importância em sua vida apesar de terem terminado o relacionamento. “[Bruna] fez parte da minha vida e não tem porque apagar ou arquivar. Isso foi algo do Instagram.”

Veja algumas das reações dos fãs de Brumar

Se ainda vão voltar ou não, os internautas aproveitaram o momento de agito para fazer vários memes. Apesar de “Brumar” ter acabado, os fãs pelo menos se divertiram com a situação nas redes sociais.

Inclusive, no Twitter, o assunto dominou e foi um dos mais comentados de hoje. Até mesmo os internautas que não queriam, acabam shippando os dois.

“Acabei de ler aqui que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine no Instagram e ao confirmar vi que esbocei um leve sorriso sem querer. Dá não, BruMar me pega ainda”, brincou o usuário ‘pl da depressão’.

Apesar da torcida, os fãs ficaram só na ilusão, já que a “volta” não foi confirmada por nenhum dos dois. Não foi dessa vez!

Acabei de ler aqui que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine no Instagram e ao confirmar vi que esbocei um leve sorriso sem querer. Dá não, BruMar me pega ainda — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) January 12, 2021

Eu torço mais para Bruna e o Neymar voltar, do que eu arrumar alguém — Debss (@debssilves) January 12, 2021

se o neymar voltar com a bruna, seis pode ter certeza q o ano vai ser bom — 𝖈𝖆𝖗𝖔𝖑 (@carol_s0) January 12, 2021

fãs de Neymar e da Bruna Marquezine o tempo todo // also eles shippando BruMar pic.twitter.com/JVhmoA0Kfp — marii 🌸 (@maryyxzn) January 12, 2021

https://twitter.com/_Felpsvargas/status/1348873847752290304