Brumar de volta? Neymar desarquiva fotos com Bruna Marquezine

Uma atitude do jogador de futebol no Instagram fez a internet surtar! Neymar desarquivou as fotos com a ex-namorada Bruna Marquezine na rede social, levantando a teoria que o casal pode estar junto de novo. Separados desde outubro de 2018, será que a relação entre o atleta e a atriz vai voltar a acontecer?

Nas redes sociais, a possível volta de Neymar e Bruna Marquezine fez barulho, principalmente no Twitter, em que ficou no topo dos assuntos mais comentados do momento.

Neymar e Bruna Marquezine voltaram?

Brumar tá on? Recentemente Neymar voltou a deixar as fotos com Bruna Marquezine como públicas no Instagram, o que gerou muita teoria. Será que o casal, conhecido como Brumar, reatou a relação? Nas redes sociais nenhum dos dois famosos se pronunciou sobre o assunto. Ambos postaram stories no Instagram e apareceram no Twitter, no entanto, até o momento, nenhum comentário, ou mesmo brincadeira, sobre a possível volta do casal foi citado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também: Com quem Bruna Marquezine está na ilha com diária de R$ 16 mil? Clique aqui.

Web surtou com casal

Ao perceber que Neymar desarquivou as fotos com a atriz, fãs do casal já correram para as redes sociais para falar sobre o assunto. Teve gente torcendo para que o retorno de Brumar seja real, teve aqueles que preferem ficar de um lado do casal e também aqueles que não gostam de Neymar ou Bruna Marquezine, mas ainda torcem pelo casal.

Temos as datas de vacinação contra o covid no mesmo dia que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine Eu falo que tudo começou a dar errado quando brumar acabou pic.twitter.com/DpkJ98GG58 — bixxcoitera Ⓟ (@gabigduda) January 12, 2021

"neymar desarquivou as fotos com a bruna marquezine, meu brumar tá vivo" amiga SUPERA — lucas paiva (@paiva) January 12, 2021

Quer dizer que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine? pic.twitter.com/FxZHc5aLdJ — Futmais (@futtmais) January 12, 2021

Os Brasileiros na esperança da Bruna Marquezine voltar com o Neymar pic.twitter.com/5Rdnp0ceRK — Matheus Silva (@Luizmatheus_) January 12, 2021

a bruna marquezine vendo vcs shiparem brumar dnv: pic.twitter.com/kxOOMagjMO — geovanaⁿᵗʲ (@xgeovanantj) January 12, 2021

Léo dias pulando o muro da casa do Neymar pra vê se a Bruna Marquezine tá la..

Brumar pic.twitter.com/a8QErMEXAl — Marcos Giusti (@marcosgiustii) January 12, 2021

fãs de Neymar e da Bruna Marquezine o tempo todo // also eles shippando BruMar pic.twitter.com/JVhmoA0Kfp — marii 🌸 (@maryyxzn) January 12, 2021

Relembre o relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine

O casal começou a se relacionar em meados de 2012 e 2013, a atriz e o jogador tiveram muitos altos e baixos no namoro, que foi cheio de idas e vindas. Após poucos meses juntos, o namoro de Neymar e Bruna Marquezine chegou ao fim, mas foi retomado em 2014, ano em que o casal novamente terminou. Eles voltaram em 2016, terminando outra vez, em junho de 2017. Alguns meses depois, em outubro, eles retomaram o relacionamento durante uma viagem à Fernando de Noronha. O casal permaneceu junto durante um ano, quando o namoro chegou ao fim pela última vez, em outubro de 2018.

Veja também:

Henri Castelli é agredido e fratura mandíbula; entenda o que aconteceu

Festa de Ano Novo do Neymar: o que sabemos?

Bruna Marquezine curte post com crítica a festa de Neymar. Clique aqui.