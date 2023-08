Glenda Kozlowski diz não temer fiasco após fracasso de Faustão na Band

Glenda Kozlowski, 49, encara depois de mais de vinte anos carreira um dos maiores desafios de sua trajetória: comandar o "Melhor da Noite" ao lado de Zeca Camargo, programa que será o sucessor de "Faustão na Band" a partir de 21 de agosto. A nova atração será um programa de auditório diário assim como o antecessor, com o diferencial de que será apresentado ao vivo.

Em entrevista exclusiva ao DCI, a jornalista disse que para ela não há como substituir Fausto. "Não estou substituindo ninguém. É a mesma coisa que alguém dizer 'vem aqui substituir a Hebe'", na minha cabeça não existe isso. Eu e a equipe nunca pensamos nisso. O respeito que a gente tem é muito grande , essa palavra substituição não está no vocabulário", afirmou. Kozlowski disse olhar para o Melhor da Noite como um programa novo em um horário desafiador e que traz um grande diferencial por ser ao vivo.

A atração herda o horário que antes pertencia a Faustão, na faixa das 20h30, que bate de frente com o Jornal Nacional e a novela das nove, ambos da Globo, que são dois dos programas mais assistidos do Brasil. Para o ícone da TV brasileira, o programa no horário nobre não decolou na audiência e chegou a marcar apenas 1,8 ponto de média em um de seus piores dias. O apresentador rompeu o contrato antecipadamente e saiu da emissora depois de um ano e meio no ar.

Para Glenda Kozlowski, a pressão por bons índices de audiência e repercussão é muito mais externa e do que interna. "A gente não tem essa pretensão, não paramos para pensar nisso. Estamos fazendo algo tão novo que a gente espera que dê certo", afirmou.

A jornalista explicou que não há como medir um programa na estreia ou em um mês, já que assistir televisão é hábito. "As pessoas olham, de repente não gostaram, aí voltam só na outra semana, gostaram e ficam. Eu espero que as pessoas criem o hábito de nessa hora estarem sintonizadas no Melhor da Noite, mas isso só o tempo vai dizer", continuou.

Kozlowski também disse que não poder ter essa pressão consigo mesma. "Como eu vou trabalhar com a faca no pescoço? [Se eu pensar] 'tô substituindo o Faustão', já perdi, já não levanto. 'Preciso fazer mais ibope que o Faustão', eu não conseguiria trabalhar", afirmou.

Que dia estreia o Melhor da Noite?

O Melhor da Noite vai ao ar a partir de 21 de agosto, segunda a sexta, às 20h30, horário de Brasília, na Band. O programa trará uma série de quadros que vão desde gastronomia, passando por games, viagens, ciência, encontros e reencontros e até realities de relacionamentos.

A nova atração também traz relatos inspiradores de brasileiros, matéria sobre lugares pouco visitados e o planeta animal, além de um quadro comandado pelo chef Rodrigo Mocotó, um dos jurados da 10ª temporada do Masterchef, que irá ensinar a fazer receitas sofisticadas gastando pouco.

Os apresentadores revelaram durante a coletiva de imprensa realizada em São Paulo nesta segunda-feira, 14, que o Melhor da Noite contará com apresentações musicais de artistas famosos e também com novatos. O programa também conta com um quadro de namoro para pessoas acima dos 50 anos encontrarem o par ideal.

No estúdio onde acontecerá o programa, haverá um auditório com compacidade para 100 pessoas. Kozlowski afirmou que o público presente no estúdio terá a oportunidade de participar da atração através de dinâmicas que serão promovidas no palco.

Além de Zeca, Glenda e Rodrigo, o Melhor da Noite tem no elenco o rapper Thaíde e Rodrigo Alvarez, colunista internacional na Europa.

