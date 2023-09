O que aconteceu com o Faustão? Apresentador é internado às pressas

O apresentador Faustão, 73, foi internado nesta quarta-feira, 20, no Hospital Albert Einstein. Segundo informações divulgadas pelo portal G1, o famoso retornou para realizar exames já previstos após passar por um transplante de coração no último mês.

Quais são as últimas notícias sobre Faustão?

Fausto Silva voltou a ser internado dez dias após receber alta para fazer exames, diálise e fisioterapia. O apresentador deve ter alta até o final da semana, de acordo com fontes ouvidas pela Globo. Até a publicação deste texto, o hospital e a família do famoso ainda não haviam divulgado nenhum comunicado sobre o estado de saúde do apresentador. O paulista passou 35 dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca. O ex-global deu entrada no dia 5 de agosto e, devido ao agravamento do quadro, entrou na fila para fazer o transplante pelo SUS e recebeu o órgão cerca de uma semana depois. Após a cirurgia, considerada um sucesso, Faustão gravou um vídeo para agradecer às mensagens do público e contar que já estava se recuperando. Ao chegar em casa, Fausto fez uma nova publicação falando sobre a segunda fase do tratamento, que inclui de dois a três meses de fisioterapia. “Alô, galera, já saí. Estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, enviaram mensagens de solidariedade e apoio [...] Agradecer à família do doador, a quem não tenho palavras. Vou rezar por eles pelo resto da minha vida", disse. Desde o anúncio de que Fausto precisaria de um transplante, a família do apresentador criou a página "Faustão do Meu Coração" para atualizar o público sobre o estado de saúde do famoso. Também são compartilhadas histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo processo e se recuperaram. O apresentador está longe da televisão desde maio deste ano, quando encerrou o contrato com a Band antecipadamente. O último programa do "Faustão na Band", que já estava gravado há meses, foi ao ar em agosto.

Veja o vídeo publicado por Faustão após receber alta:

Por que Fausto fez o transplante rápido?

Fausto Silva passou pelo transplante poucos dias após ser cadastrado no SUS, já que era o segundo na fila para receber o coração. O paciente que estava na primeira posição recusou o órgão, por motivos não revelados, que podem envolver desde incompatibilidade sanguínea a outros problemas de saúde.

A rapidez com que a cirurgia foi feita levou a uma centena de questionamentos na web, já que o tempo médio de espera é de 18 meses. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é possível furar a fila do SUS. Status ou condição social nada influenciam na ordem da realização do transplante.

A fila de transplantes no Brasil é exclusivamente gerenciada pelo Sistema Único de Saúde, englobando pacientes da rede pública e privada. A ordem das pessoas que vão receber o órgão é influenciada por alguns fatores, como idade, isquemia (tempo de duração do órgão fora do corpo), gravidade do caso e tipo sanguíneo, para citar alguns.

No país, todas as pessoas, sem exceção, devem aguardar na fila do SUS para realizar qualquer tipo de transplante. Não há outra forma de realizar o procedimento, seja o paciente pobre ou extremamente rico, como é o caso de Faustão. Em vídeo, o apresentador até rebateu as falsas acusações de que teria passado na frente por ser famoso.

