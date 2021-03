‘Genocida’: entenda o termo que levou Felipe Neto a ser processado

No último dia 11 de março o filho “02” de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), anunciou a entrada do processo contra o youtuber Felipe Neto. Sem citar detalhes sobre a denúncia, Carlos disse que a abertura se tratava de uma queixa-crime por calúnia. Em recente entrevista à BBC News Brasil por e-mail, o influenciador confirmou o motivo da acusação. “Genocida“, foi o termo usado por Felipe Neto para se referir a Jair Bolsonaro.

Foi no dia 16 de dezembro de 2020, que Felipe Neto compartilhou no Twitter uma notícia publicada pela Folha de S. Paulo e escreveu sua opinião sobre a matéria: “Genocida. Monstro. Este desgraçado será lembrado como o pior presidente eleito da história desse país”. A intimação chegou pessoalmente na casa de Felipe Neto na última segunda-feira, 15 de março. De acordo com ele, não há preocupação enquanto ao processo.

“Não estou preocupado comigo. Não há nada que eles possam fazer contra mim. Estou preocupado com a situação do nosso país e as ameaças à liberdade de expressão. Tenho condições de me defender, tenho mais de 41 milhões de seguidores e tenho pessoas extraordinárias ao meu lado. Porém, principalmente, tenho ao meu lado a razão”, escreveu o youtuber.

Mas o que realmente significa “genocida”, termo usado por Felipe Neto? Confira a seguir a explicação que o DCI Digital encontrou.

O que significa genocida?

A denominação de “genocida” vem da palavra “genocídio”, termo designado ao “extermínio de um grupo de pessoas”, segundo consta no dicionário. A palavra faz menção à qualquer tentativa de exterminar pessoas por conta de etnia, raça, religião ou nacionalidade. De acordo com a própria ONU, genocídio é crime contra a humanidade. A determinação para tal existe desde 1948.

Sendo assim, uma pessoa genocida é aquela que “ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo.” Para Felipe Neto, o presidente Jair Bolsonaro se encaixa em tal condição devido ao seu governo durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. À BBC News Brasil, o youtuber afirmou que Bolsonaro “foi diretamente responsável por muitas mortes”.

“O Brasil teve quase 280 mil mortos em menos de um ano de pandemia. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse adotado uma postura séria de enfrentamento à Covid-19”, escreveu Felipe Neto, que também foi intimado como “segurança nacional” em seu processo.

Em defesa, o influenciador disse que “o povo é que é uma ameaça ao bolsonarismo, porque o povo brasileiro está acordando”. Ele também ressaltou que a família do presidente estaria assustada porque deseja “perpetuação no poder.”

1) Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação p/ q eu compareça e responda por CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL Pq chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por "corrupção de menores". Sim, é isso mesmo. pic.twitter.com/nhMugYfc8c — Felipe Neto (@felipeneto) March 15, 2021

Perseguição

Ainda em sua entrevista por e-mail à BBC, o youtuber afirmou que se sente perseguido pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido), desde o início do seu mandato, em janeiro de 2019. “Eu lidei com o perfil autoritário desse governo desde o primeiro dia, pois sempre fui alvo da articulação do ódio. A perseguição é constante e a tentativa de me silenciar através do medo nunca cessou.”

Código Penal Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa. § 1º – Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. pic.twitter.com/RKldKx1D80 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 11, 2021

Após a publicação de Carlos Bolsonaro, que não detalhou que o processo movido contra o youtuber se tratava do termo usado por ele de “genocida” em relação ao presidente, Felipe Neto, através do seu perfil, rebateu a mensagem do filho 02, por quem chamou de “Carluxo”. “Esse é o nível dessa gente”, escreveu o Youtuber. Já no Instagram, Felipe Neto completou dizendo que o filho de Jair Bolsonaro deu à Bruna Marquezine, outra pessoa pública denunciada por Bolsonaro, uma “conotação sexual de maneira rasteira e vergonhosa”.

Quanto ao processo contra a atriz, Carlos Bolsonaro também não entrou em detalhes. Diferentemente do influenciador digital, Marquezine não se manifestou sobre a acusação. Na imagem publicada pelo vereador do Republicanos, a foto da atriz durante uma cena de nudez para a rede Globo, foi interpretada como tendenciosa por Felipe Neto, que expressou sua opinião.

“Eu enfrento essa articulação do ódio ha muito tempo. Você não me amedronta (…) Estamos prontos todo o tipo de covardia do lado de vocês e não vamos nos calar em função dessas tentativas nojentas de silenciosamente”, escreveu o youtuber, que agora deve responder na Justiça ao processo.

Por fim, Felipe Neto afirmou estar amparado por uma equipe jurídica “extremamente competente”. Agora, é agora as cenas dos próximos capítulos. Continue acompanhando no DCI.