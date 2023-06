O que aconteceu com Madonna? Cantora é internada na UTI

A cantora Madonna, 64, foi levada às pressas para o hospital após ser encontrada desacordada, conforme divulgado pelo portal americano Page Six nesta quarta-feira, 28. O empresário da diva do pop, Guy Oseary, publicou o que aconteceu com Madonna em sua página no Instagram para tranquilizar os fãs.

Madonna está doente?

Depois da publicação do Page Six, Oseary afirmou que "Madonna teve um infecção bacteriana séria e ficou alguns dias na UTI. A saúde dela está melhorando, mas ela ainda está sob supervisão médica. Espera-se que ela se recupere completamente. Precisaremos fazer uma pausa em todos os compromissos, incluindo a turnê. Vamos divulgar mais detalhes assim que pudermos, incluindo uma nova data para o início da turnê e shows adiados", escreveu o empresário.

De acordo com o portal americano, a americana ficou entubada por um dia. Agora a cantora já está acordada e se recuperando. Lourdes, uma das filhas da estrela do pop, está ao lado da mãe enquanto ela segue no hospital.

A turnê de Madonna estava marcada para começar em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá. A "The Celebration Tour" comemora os 40 anos de carreira da voz de "Vogue", e também tem datas marcadas nos Estados Unidos, além das cidades europeias Londres, Paris, Estocolmo e mais.

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, a turnê da cantora deve passar pelo Brasil em 2024. A última vez que a artista esteve em solo brasileiro foi em 2012, quando realizou shows em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

A artista tem apresentações marcadas até 30 de janeiro de 2024, encerrando a primeira etapa da turnê no México. As datas da América do Sul devem ser anunciadas nos próximos meses.

Confira a declaração de Guy Oseary sobre o que aconteceu com Madonna na íntegra:

