Quem foram as esposas de Faustão? Conheça as companheiras do apresentador. Na imagem da esquerda, Fausto Silva aparece ao lado da atual esposa, Luciana Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram/@lucard

Faustão está casado há duas décadas, mas este não é seu primeiro relacionamento que chegou ao altar. O comunicador de 73 anos já juntou as escovas de dentes antes de seu atual casamento, o que lhe rendeu três filhos. Quem foram as esposas do apresentador? Conheça a vida amorosa famoso!

Luciana Cardoso é a atual esposa de Faustão

Fausto Silva é casado com Luciana Cardoso, 46 anos, desde 2002. A produtora, jornalista e ex-modelo fez carreira no meio da moda na juventude. Ela foi capa de diversas revistas nos anos 1990, como Marie Claire e Manequim, e posou para fotógrafos como Valerio Trabanco, Marcelo Jardim, Deborah Engel, entre outros.

Após abandonar a carreira de modelo, que durou uma década, Luciana Cardoso foi contratada pela Globo ao apresentar o projeto da microssérie O Relógio da Aventura, segundo contou em entrevista para a Revista JP, da Glamurama, em novembro de 2018. A esposa de Faustão revelou que gostava de escrever e sugeriu o projeto para a emissora, que a transformou em um especial de fim de ano entre 2010 e 2011. Depois, ela chegou a trabalhar na produção do Domingão e deixou o canal junto com o marido, em 2021.

Luciana é ativa nas redes sociais e publica várias fotos com a família, amigos, além de fazer homenagens ao marido e os filhos. Ela é mãe dos herdeiros mais novos do apresentador, João Guilherme Silva, de 19 anos de idade, que trabalhou ao lado dele na atração da Band, e Rodrigo Silva, de 15 anos.

Magda Colares é mãe da primeira filha do apresentador

A artista plástica Magda Colares foi casada com Faustão durante 10 anos, entre 1990 e 2000. Deste casamento, nasceu a filha mais velha do comunicador, Lara Silva, de 25 anos, que tem iniciado sua carreira no meio musical e está prestes a lançar seu primeiro EP. Os dois continuam com certo contato e aparecerem em cliques juntos no ano passado, para a comemoração do aniversário da herdeira da dupla.

Nome presente no mundo da arte há décadas, Magda é conhecida por sua pintura. Ela estudou entre os anos 80 e 90 desenho industrial e comunicação visual e depois teve aulas particulares de pintura, segundo revela sua biografia. Sua primeira exposição veio em 1996, em São Paulo, enquanto ainda era casada com Faustão, e depois contou com diversas outras instalações, inclusive algumas internacionais, como a exposição com a delegação do Brasil em Paris, na França, além de expor na Alemanha, Itália, entre outros.

Na internet, ela mantém três perfis no Instagram. Sua conta pessoal (@magdacolares) é fechada apenas para amigos e familiares, e conta com pouco mais de 400 seguidores. Seu segundo perfil é o profissional (@magdacolaresatelier), com mais de 1500 seguidores, em que mostra obras, bastidores de projetos, entre outros detalhes. Seu terceiro e último perfil (@border_freud) é dedicado a seu cachorro, o Border Collie Freud. O pet tem mais seguidores que as duas contas de Madga e soma 11 mil fãs na rede social.

Quem foi a primeira esposa de Faustão?