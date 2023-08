VÍDEO: Faustão aparece pela 1ª vez após transplante de coração

Faustão segue internado no Albert Einstein - Foto: reprodução/Redes Sociais

Faustão, 73, apareceu pela primeira vez após realizar um transplante de coração no último domingo, 27. O famoso gravou um vídeo falando sobre seu estado de saúde e tranquilizou os fãs ao dizer que está tendo uma ótima recuperação. O ex-global segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Últimas notícias de Faustão

Em vídeo, Fausto Silva afirmou que está bem, sem dores e tendo uma "recuperação fantástica" após passar pela cirurgia, em vídeo publicado na página Faustão do Meu Coração, no Instagram. O famoso também rebateu os comentários feitos sobre a rapidez que recebeu o órgão.

O apresentador começa agradecendo as orações de todos. Rouco, ele diz que sua voz está desse jeito por conta da entubação, mas que está se recuperando. "Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado", revelou.

O famoso também disse estar emocionado e que quer motivar as pessoas a doarem órgãos. "Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório. Tem que ser todo mundo a falar isso", disse.

Rebatendo às especulações sobre a cirurgia, Faustão afirmou que "dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês" assim como ele. "Eu dei sorte também nessa fila", garantiu.

Fausto termina o vídeo fazendo um agradecimento especial ao seu doador e à família dele. "Essas pessoas mais humildes, na hora que eu precisei, me deram coração novo. Sei que na internet tem um monte de merda falando, mas se eu tivesse preocupado com isso, não teria nem começado a minha carreira", rebateu.

O ex-global ficou entubado na UTI após a cirurgia, considerada um sucesso. O boletim médico emitido pelo hospital, na segunda-feira, 28, afirmou que as funções do novo coração estão de acordo com o esperado e que o quadro de Fausto é estável.

Assista ao vídeo de Faustão falando sobre seu estado de saúde:

Ver essa foto no Instagram

