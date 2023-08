O que aconteceu com o maquiador Ricardo Tavares?

O maquiador Ricardo Tavares, 46, foi encontrando na quinta-feira (24) depois de dois dias desaparecido. Conhecido por ter trabalhado com dezenas de celebridades, o profissional sofreu um atropelamento na última terça e foi levado a um hospital, onde encontra-se intubado. As informações foram divulgadas pelo jornalista Felipe Freire, do portal G1.

Quem é Ricardo Tavares?

Tavares é conhecido por ser maquiador das celebridades. Entre as estrelas que são clientes do profissional, estão nomes como Letícia Spiller, Regina Casé, Maitê Proença, Alexandre Nero, Claudia Ohana, entre outros. Ele também é melhor amigo da atriz Dani Suzuki.

Rico soma mais de 20 mil seguidores em sua página no Instagram, onde costuma postar alguns de seus trabalhos. A última publicação foi em 20 de julho, maquiando a atriz Suzana Castelo. Tavares é considerado referência no mundo da maquiagem e já preparou vários artistas para gravações, ensaios fotográficos, capas de revista e outros compromissos. Reservado, não costuma postar cliques sobre sua vida pessoal.

Anteriormente, o maquiador também já deu algumas dicas de maquiagem seu perfil. Tavares elaborou um curso, em 2020, ensinando suas técnicas e disponibilizou algumas aulas gratuitamente em suas redes sociais,

O maquiador também já trabalhou nos programas "The Voice" e "Esquenta", ambos da Globo, além de ter feito campanhas, comerciais, cinema e programas de TV.

Foi Suzuki quem deu a notícia de que Ricardo Tavares foi encontrado após passar dois dias desaparecido. Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto com o maquiador e pediu orações, já que o estado do rapaz é gravíssimo. "Só peço a Deus que traga Ricardin de volta pra mim!! Por favor rezem, essa é a hora da oração e luz", escreveu.

Várias celebridades prestaram solidariedade nos comentários e desejaram melhoras ao maquiador. "Você foi maravilhosa! Agradeço também a DDPA pelo trabalho tão célere! Dani querida você incansável, ontem o dia inteiro sem respirar um segundo… Ricardo realmente tem uma amiga mais que irmã!", escreveu Regina Casé.

"Dani, que emoção o seu relato! Estamos nessa corrente para o nosso querido Ricardinho se recuperar logo. Muita fé e esperança", comentou Mariana Ximenes.

Qual o estado de saúde do maquiador?

Até a publicação desta matéria, a informação é a de que Ricardo Tavares está em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, no Rio de Janeiro (RJ). Foi identificada uma lesão na coluna cervical e na cabeça.

Segundo informações da Polícia Civil, Rico foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na terça-feira. O rapaz foi encontrado desacordado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia e deu entrada no hospital por volta das 20h30.

O paradeiro do maquiador foi localizado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Agentes encontraram imagens de câmeras de segurança que mostram Rico na Rodovia Amaral Peixoto, na altura de Maricá, saindo do carro e entrando em um estabelecimento comercial.

Ricardo seguiu viagem e foi filmado pela última vez já na cidade de São Gonçalo. O carro do maquiador segue desaparecido, e a DDPA agora investiga as circunstâncias do atropelamento e onde está o veículo do famoso.

Nos últimos dias, dezenas de celebridades se mobilizaram nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro de Rico. O maquiador saiu de casa para fazer um trabalho com Letícia Spiller, mas não chegou ao local.

A ausência causou estranhamento em seus amigos mais próximos já que segundo Suzuki, Rico "nunca faltou serviço por nada”. A atriz também mandou várias mensagens para o amigo e foi até a casa dele após não receber respostas. A famosa encontrou o cachorro do profissional sem ração e com fome, dando indícios de que ele não teria voltado para casa.

