Substituta de Ana Maria, apresentadora Talitha Morete tem namorado?

Talitha Morete é um rosto registrado das manhãs da Globo já há alguns anos. Ela apresenta o É de Casa aos sábados e substitui Ana Maria Braga no Mais Você sempre que a veterana precisa de um tempo longe dos estúdios da TV Globo. Com o destaque na televisão, a vida pessoal da famosa também vira interesse do público. Talitha tem um namorado em casa? Saiba o status amoroso da jornalista.

Quem é o namorado de Talitha Morete?

Jornalista e a apresentadora na TV Globo, Talitha Morete não está namorando no momento e tem aproveitado a solteirice para focar na carreira e a vida pessoal.

A famosa disse em entrevista a coluna de Anna Luiza Santiago do O Globo, em julho, que está em uma idade complicada para encontrar a pessoa certa. Segundo ela, rapazes mais novos "não querem nada com nada", contudo homens mais velhos já tem história com outros casamentos e filhos. No entanto, ela não pretende ficar solteira para sempre. A apresentadora disse que está focada no trabalho, saúde e feliz que não tem cobranças de um companheiro, mas que no momento certo irá encontrar alguém para ser seu parceiro de vida.

Talitha Morete ainda não tem filhos, mas quer ser mãe. Ainda na entrevista ao Globo, ela contou que congelou seus óvulos aos 35 anos, para poder engravidar no futuro. Porém, ela só pretende ir para frente com a ideia se tiver um namorado ou marido para ajudá-la na criação, por conta da grande responsabilidade da tarefa.

Embora seja uma pessoa pública, Talitha Morete é bastante discreta sobre a vida pessoal e não exibe um namorado novo já há alguns anos. Seu relacionamento mais famoso foi com o ator Raphael Vianna, conhecido por Flor do Caribe, O Outro Lado do Paraíso, Império, entre outras. Eles assumiram o romance no ano novo de 2014, época em que Talitha ainda estava na equipe do Domingão, mas o namoro não chegou a completar um ano.

Até quando Talitha Morete apresenta o Mais Você?

O tempo de Talitha Morete e Fabricio Battaglini no comando do Mais Você está se esgotando. A dupla de jornalistas se despede do programa em breve, pois Ana Maria Braga retorna ao programa matinal a partir do dia 28 de agosto, segunda-feira. Substitutos oficiais da loira nos últimos tempos, se a apresentadora precisar se afastar novamente, seja por férias ou problemas de saúde, Thalita e Fabricio assumirão a bancada novamente.

Agora que a loira vai deixar o Mais Você, o público não ficará com saudade, pois é possível vê-la todos os sábados no programa É de Casa, que apresenta ao lado de Maria Beltrão, Rita Batista e Thiago Oliveira. A atração começa às 06h50 e segue por todo o período da manhã.

Talitha Morete está na Globo desde 2010, quando começou a trabalhar como repórter do Domingão, que na época ainda era apresentado por Faustão. Depois, ela começou a trabalhar com as reportagens do Mais Você e a partir do final de 2020 chegou ao É de Casa, programa que lhe deu o título de apresentadora.

Além do trabalho na televisão, a jornalista é empreendedora e dona de uma marca de acessórios, a Migha. Eles atendem pelo site oficial da empresa e o Whatsapp e entregam em todo o Brasil.